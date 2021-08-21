Канцелярия президента закупит цветы на 19 000 евро

Канцелярия президента объявила закупку композиции цветов и поставку срезанных цветов для нужд Канцелярии. В рамках закупки были заключены два контракта на оказание сопутствующих услуг.

SIA K-Rent выиграло закупку цветов и флористических материалов, взяв на себя обязательство предоставить указанные товары за 5000 евро без налога на добавленную стоимость (НДС). В свою очередь, цветочные композиции будут доставлены компанией SIA Karkadē на общую сумму 14 000 евро без НДС.

Согласно информации, опубликованной на портале Firmas.lv, SIA K Rent было основано в 2010 году, его уставный капитал составляет 5691 евро. В 2019 году оборот компании составил 5,75 миллиона евро, а прибыль - 267 712 евро. Последние данные об операционных результатах компании в 2020 году еще не доступны. SIA Karkadē основано в 2010 году, уставный капитал - 2844 евро. В 2020 году компания работала с оборотом 234 090 евро и прибылью 3296 евро.