Сб, 21.08.2021
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Эгил Грасманис, основатель организации "Хочу помочь беженцам"

В очередной раз пробуют продать подержанный лимузин Audi A8L Айвара Лембергса

ФОТО: Gatis Dieziņš/LETA

На повторном аукционе Управление Вентспилсского свободного порта попытается продать роскошный автомобиль 2016 года Audi A8L, который ранее использовался бывшим членом правления и бывшим мэром Вентспилса Айварсом Лембергсом, заявили в Управление Вентспилсского свободного порта.

Аукцион состоится 7 сентября, стартовая цена Audi A8L составляет 74 841 евро. Шаг аукциона установлен в размере 100 евро, говорится в сообщении официального издания Latvijas Vēstnesis.

По информации Latvijas Vēstnesis, Управление Вентспилсского свободного порта несколько раз пыталось продать этот автомобиль на аукционах. Первоначально, в июле прошлого года, стартовая цена автомобиля была установлена ​​в размере 118 120 евро, позже на январском аукционе этого года цена была снижена до 108 670 евро, а на апрельском аукционе этого года была установлена ​​стартовая цена на автомобиль - 103 945 евро.

Согласно информации на сайте Управления Свободного порта, в 2016 году роскошный автомобиль Audi A8L был приобретен у SIA Moller Auto Latvia за 156 191 евро.


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