В очередной раз пробуют продать подержанный лимузин Audi A8L Айвара Лембергса

Аукцион состоится 7 сентября, стартовая цена Audi A8L составляет 74 841 евро. Шаг аукциона установлен в размере 100 евро, говорится в сообщении официального издания Latvijas Vēstnesis.
По информации Latvijas Vēstnesis, Управление Вентспилсского свободного порта несколько раз пыталось продать этот автомобиль на аукционах. Первоначально, в июле прошлого года, стартовая цена автомобиля была установлена в размере 118 120 евро, позже на январском аукционе этого года цена была снижена до 108 670 евро, а на апрельском аукционе этого года была установлена стартовая цена на автомобиль - 103 945 евро.
Согласно информации на сайте Управления Свободного порта, в 2016 году роскошный автомобиль Audi A8L был приобретен у SIA Moller Auto Latvia за 156 191 евро.