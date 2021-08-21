В очередной раз пробуют продать подержанный лимузин Audi A8L Айвара Лембергса

По информации Latvijas Vēstnesis, Управление Вентспилсского свободного порта несколько раз пыталось продать этот автомобиль на аукционах. Первоначально, в июле прошлого года, стартовая цена автомобиля была установлена ​​в размере 118 120 евро, позже на январском аукционе этого года цена была снижена до 108 670 евро, а на апрельском аукционе этого года была установлена ​​стартовая цена на автомобиль - 103 945 евро.