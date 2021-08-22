Старые друзья "Талибана". Станет ли Афганистан снова убежищем для террористов?

“В стране нет того, что называется “Аль-Каидой”. Ни ее представителей, ни ее центров”, - так на переговорах в Москве уже в январе 2021 года говорил представитель талибов Шер Мохаммад Аббас Станакзай.

Он ссылался на подписанное с американцами соглашение, которое запрещало присутствие в Афганистане любых экстремистских группировок и террористических организаций, которые представляют угрозу для США. На пресс-конференции, которую талибы провели после захвата Кабула, они еще раз пообещали соблюдать этот пункт соглашения.

Однако за два месяца до этого, 10 ноября 2020 года, на западе страны афганский спецназ убил заместителя руководителя “Аль-Каиды на Индийском субконтиненте” (филиал группировки, признанный мировым сообществом террористической организацией) Мохаммада Ханифа, известного среди боевиков как Абдулла.

В ООН уверены, что Ханиф находился в Афганистане под защитой “Талибана” и занимался изготовлением бомб для боевиков.

Еще двое командиров “Аль-Каиды” и “Талибана” были убиты на востоке страны в конце марта.

В предыдущий раз, когда талибы были у власти, они предоставили убежище боевикам “Аль-Каиды” и их лидеру - Усаме бин Ладену, который организовал теракты 11 сентября в США. На территории Афганистана располагались тренировочные лагеря группировки, где новобранцев учили обращаться со взрывчатыми веществами. Через лагеря прошли тысячи человек.

Сейчас большая часть руководства “Аль-Каиды” сосредоточена в основном в районе афгано-пакистанской границы, но в других регионах Афганистана также находятся сотни вооруженных боевиков.

Совет безопасности ООН не сомневается, что во время переговоров с США талибы регулярно консультировались с “Аль-Каидой”, заверяя боевиков, что будут и дальше уважать исторические связи между двумя группировками.

Главным связующим звеном между талибами и “Аль-Каидой” выступает другая террористическая группировка - “Сеть Хаккани”, давние друзья “Талибана”, которые в середине 1990-х даже занимали высокопоставленные должности в правительстве талибов. С годами эти отношения только укрепились благодаря новым брачным союзам.

Помимо этого, в стране действуют и другие вооруженные группы, но все они в той или иной степени связаны или с “Аль-Каидой”, или с “Исламским государством”.

Боевики, оружие и деньги

“Судя по тому, что пишут [в соцсетях] боевики и сторонники “Аль-Каиды”, они очень довольны захватом страны [“Талибаном”]. Они думают, что в долгосрочной перспективе это принесет пользу группировке. Возможно, они попробуют провернуть то же самое в Сахеле, в Мали и в Сомали, где также есть филиалы “Аль-Каиды”. Они явно будут использовать “Талибан” как образец для подражания”, - говорит журналист Би-би-си Мина Аль-Лами, специализирующаяся на изучении джихадистов.

Несмотря на радостные посты, хэштеги, эмодзи с аплодисментами и фотографии, рассказывающие о победе талибов и “освобождении Афганистана”, которые распространяют сторонники “Аль-Каиды”, официально группировка заявлений не делала.