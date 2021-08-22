Старые друзья "Талибана". Станет ли Афганистан снова убежищем для террористов?

Нэйтан Сейлс, бывший координатор Госдепа по вопросам борьбы с терроризмом при президенте Дональде Трампе, критикует действия нынешней администрации США. Он настаивает: соглашение между администрацией Трампа и “Талибаном” предполагало, что США выведут войска, если боевики сдержат свои обещания - то есть порвут с “Аль-Каидой” и пойдут на переговоры с афганским правительством.
“Последние 18 месяцев талибы систематически нарушали эти обещания. Поэтому США были не обязаны выполнять свою часть сделки, - считает Сейлс. - И я опасаюсь, что теперь, когда “Талибан” контролирует Афганистан, они смогут оказать помощь “Аль-Каиде”. Боевики, выпущенные из тюрьмы, оружие, захваченное у афганской армии, деньги, украденные из центрального банка Афганистана, - все это могло оказаться в руках “Аль-Каиды”.
Сейлс уверен, что главную победу одержали даже не талибы, а именно “Аль-Каида”, которая с новыми ресурсами может снова стать угрозой для западных стран.
Британский специалист по вопросам безопасности на Ближнем Востоке Пол Роджерс видит проблему шире: “Даже если Талибан сам решит разорвать связи с этими группировками, террористы все равно восхищены успехами талибов и воспринимают это как огромный толчок. Так что не имеет большого значения, будет ли “Аль-Каида” или кто-то другой существовать в Афганистане. Более широкая проблема в том, что победа талибов - это победа их всех”.
Нужно ли талибам “Исламское государство”?
“Исламское государство” после захвата талибами Кабула некоторое время хранило в соцсетях сдержанное молчание. Группировки объявили друг другу войну еще в 2015 году, когда ИГ впервые создало ячейку на территории Афганистана, посягнув таким образом на земли, которые талибы считали своими.
“Конечно, ИГ радости не испытывает. Их противник победил. Так что, вероятно, они будут делать все возможное, чтобы испортить праздник талибам. Например, совершать теракты в афганских провинциях, чтобы продемонстрировать, что “Талибан” не может в полной мере контролировать ситуацию”, - считает эксперт по джихадистам Мина Аль-Лами.
За последние месяцы боевики ИГ совершили несколько нападений в Афганистане. В июне они напали на группу международных специалистов по разминированию, работавших в провинции Баглан к северу от Кабула. Погибли десять человек, еще 14 были ранены.
Руководитель команды по разминированию позже заявил, что жертв могло быть больше, если бы боевиков не спугнули талибы.
Подобные нападения чаще всего масштабного характера не носят, но подтверждают, что “Исламское государство” не готово прекращать войну против “Талибана”. Во вторник, собравшись с мыслями, боевики ИГ обрушились на движение с критикой. Основной посыл их постов в соцсетях в том, что “Талибан” - это “агент США”, которому “американцы передали Афганистан”. ИГ пытается доказать, что талибы будут “делать грязную работу” за США, “прикрываясь исламом”.
Этот нарратив “Исламское государство” поддерживает уже много лет. С некоторыми утверждениями, кстати, согласны и сторонники “Аль-Каиды”, но сейчас они редко выступают с такой критикой, рассчитывая на преимущества для самих себя.