Видео ⟩ Спустя 12 дней в лесу нескольких иммигрантов по состоянию здоровья пустили в Латвию

После 12 дней в лесу 11 иракцам из этой группы в 41 человека, включая пятерых детей в возрасте до трех лет, разрешили въехать в Латвию из-за риска переохлаждения. Мигрантов доставили в Даугавпилсский центр для задержанных иностранцев. После этого Латвия могла бы организовать доставку их, как и других "застрявших" в Латвии мигрантов обратно в Ирак из аэропорта Риги.

Недопуск мигрантов на территорию Латвии привел к значительному снижению количества пересекающих границу. Хотя агентство ООН по делам беженцев выразило озабоченность по поводу того, что Латвия не позволяет мигрантам заполнить заявление о предоставлении убежища на границе с Беларусью, ЕС понимает и поддерживает эту позицию Латвии в борьбе с гибридной войной, осуществляемой Беларусью в лице режима Александра Лукашенко.

На этой неделе состоялась встреча министров внутренних дел стран-участниц, и в Ригу прибыл президент Европейского парламента Давид Сассоли.

"Нужно подумать о той Европе, которая заботится о своей безопасности и проявляет смелость. Есть много опасений по поводу безопасности, особенно на границах, но это не только ваша забота, но и забота Европейского Союза в целом", - сказал Сассоли.

Между тем практическую помощь застрявшим на границе оказывает ассоциация "Хочу помочь беженцам", которая за три дня собрала 4500 евро. На эти деньги приготовляется и доставляется мигрантам теплая пища, термосы с горячими напитками, сухая и чистая одежда, обувь. В группе, с которой поддерживают контакты латвийские благотворительные организации продолжают оставаться шестеро детей.