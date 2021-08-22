Видео ⟩ Из-за серьезной аварии в Вецмилгрависе заблокировано движение
Как сообщает Госполиция, из-за столкновения двух автомобилей в Вецмилгрависе, на улице Милгравья, заблокировано движение.
Как сообщает Госполиция, из-за столкновения двух автомобилей в Вецмилгрависе, на улице Милгравья, заблокировано движение.
На улице Милгравья произошло столкновение автомобилей Volvo и Peugeot, в результате которого пострадали два человека - водители.
Движение в настоящее время заблокировано, но в скором времени возобновится.
Видео: Место аварии в Вецмилгрависе