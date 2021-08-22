Вс, 22.08.2021
Несколько месяцев просил Ольгу планировать свадьбу, но прошло время, и я понял, что это никому не нужно. Давид Манукян, рэп-певец
Давид Манукян, рэп-певец

Видео ⟩ Из-за серьезной аварии в Вецмилгрависе заблокировано движение

ФОТО: Ивонна Николаевна/Facebook.com

Как сообщает Госполиция, из-за столкновения двух автомобилей в Вецмилгрависе, на улице Милгравья, заблокировано движение.

На улице Милгравья произошло столкновение автомобилей Volvo и Peugeot, в результате которого пострадали два человека - водители.

Движение в настоящее время заблокировано, но в скором времени возобновится.

Видео: Место аварии в Вецмилгрависе


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