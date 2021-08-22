"Я болен, но мне не верят". Ипохондрия или последствия ковида?

Около 15 процентов людей, переболевших ковидом, спустя 12 недель все еще имеют симптомы заболевания, говорится в исследовании Королевского колледжа Лондона. Риск у женщин или пожилых людей выше, но мужчины и дети могут быть тоже подвержены заболеванию.

Ученые пытаются установить, что именно является причиной затяжной формы ковида. Диагностировать заболевание и лечить его пока сложно. Поэтому многие пациенты прежде должны убедить своих врачей в том, что они действительно больны.

Врачи не могут поставить диагноз и говорят об ипохондрии

Одна из таких пациентов - Александра Фарингтон. Ей часто приходится слышать от врачей, что она симулирует заболевание. Американка, работающая в Португалии в консалтинговой сфере, все еще ощущает боли в груди, после того как в марте 2020 года переболела ковидом. Александра страдает от усталости и одышки. Специалисты вначале поддерживали Александру.

Но это длилось до того момента, пока стало ясно, что они не смогли поставить никакой диагноз, рассказывает девушка. Один кардиолог даже запретил ей появляться в его отделении. "Я чувствую себя измотанной. Иногда у меня возникает ощущение, что я знаю об этой теме больше, чем врачи", - говорит Фарингтон. Она постоянно следит за новостями, связанными с исследованием затяжной формы ковида

Своему врачу в английском Гастингсе американская художница Тиффани Макгиннис жалуется на воспаление легких и боли в груди после перенесенного ею ковида. Спустя 14 месяцев после болезни она периодически ощущает ее симптомы. Женщина сетует на то, что ее не в полной мере обследовали. Но к ней мало кто прислушивается. "Большинство врачей называют меня истеричным ипохондриком", - говорит художница.

Такие симптомы есть и при других заболеваниях

Акики Ивасаки, иммунолог в Йельском университете, исследует причины долгосрочного ковида и симптомы, которые могли быть вызваны коронавирусной инфекцией. Это должно помочь врачам лечить таких пациентов. Некоторые симптомы, такие как усталость, боли, проблемы с концентраций, установлены не только у людей, страдающих от последствий ковида, но у тех, кто перенес другие заболевания. "Эти симптомы долгое время не принимали всерьез у пациентов, переболевших ковидом, - указывает Ивасаки. - Они почти не изучены, хотя имеют огромные последствия".

С начала пандемии миллионы людей столкнулись с разнообразными последствиями заболевания и его симптомами уже после выздоровления - от неврологических до кардиологических проблем. Врачи недоумевают. "Если так много систем одновременно в организме человека нарушены после болезни, специалист не знает, как он должен с этим обходиться", - делится Ивасаки.