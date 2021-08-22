Дорога в Латвию обошлась иракцу в 15 000 долларов

"Все организовал контрабандист. Мне не о чем не надо было беспокоиться. Мы ехади на машинах, иногда шли пешком. Мы, например, шли по лесу семь часов. Это был долгий путь. (...) Когда я встретился с латвийскими пограничниками, они были уверены, что я приехал из Беларуси", - говорит он.

Этим летом беспрецедентная масса нарушителей границы, в основном из Ирака, прибыла через белорусскую границу сначала в Литву, затем в Польшу и Латвию. В последние недели кризис принял новую форму. Группам мигрантов больше не разрешается пересекать границы. Вот почему иностранцы, желающие нелегально въехать в Европейский союз, теперь проводят часы и даже дни между латвийскими пограничниками и пограничниками. Неоднократно фиксировалось, что белорусские пограничники насильно вытесняют их через границу.

"В настоящее время около восьми групп находятся на границе и не могут попасть ни в одну сторону, ни в другую", - говорит заместитель начальника Государственной пограничной охраны Ивар Рускулис. Пограничники стараются дать этим людям еду и одежду.

В исключительных случаях, например, заболевшие - пускаются в Латвию. Всего с момента объявления ЧС их было 25 человек.

Тактика, одобренная Кабинетом министров и Сеймом на прошлой неделе, предотвратила 476 попыток незаконного пересечения границы. Между тем, несколько организаций высказались по этому поводу и даже обвинили правительство в нарушении прав человека, отказав в предоставлении убежища в Латвии. Однако высокопоставленные правительственные чиновники согласны с тем, что такие действия против гибридной войны, проводимой Беларусью, являются правильными.

"Укрепление латвийской границы и национальная безопасность Латвии стоят на первом месте", - сказал президент Эгилс Левитс неделю назад, отметив, что мигранты могут подавать заявление о предоставлении убежища в Беларуси, если они того пожелают.

Беларусь не заинтересована в удержании приглашенных ею мигрантов в качестве туристов. Многие туристические компании рекламируют выгодные предложения для иракцев. До недавнего времени даже две иракские авиакомпании обеспечивали прямые рейсы между Багдадом и Минском. Полеты сейчас приостановлены.

Иракец, встреченный в Муцениеки, рассказал, что два года назад те, кто пытался пересечь границу Евросоюза через Беларусь, были пойманы, задержаны и отправлены обратно. Сейчас ситуация диаметрально противоположная. Сама поездка обошлась ему очень дорого, а вот для его знакомых она была дешевле.

"Получить белорусскую визу было так просто. Всего за 20 долларов. За 600 долларов можно было купить комплект с билетами на самолет, машину на семь дней, визу. Это было предложение, которого раньше никогда не было", - говорит Омар.

В мае этого года, когда Беларуси угрожали санкции, президент Беларуси Александр Лукашенко предупредил Европейский союз, что он больше не будет ловить наркотики и мигрантов на своей границе. Уже в разгаре миграционного кризиса Лукашенко заявил арабскому телеканалу, что нет доказательств и фактов, что Беларусь осуществляет такие действия, однако в сказанном им предложении можно было услышать элементы шантажа.

В структурах внутренних дел Латвии не сомневаются, что поток нарушителей границы был искусственно создан белорусскими властями.

Выявлены люди, которые могли помогать нарушителям границы на латвийской стороне. Заместитель начальника Пограничной службы Рускулис сообщает, что двое эстонских граждан были арестованы по подозрению в встрече с незаконными пересекающими границу в Латвии с целью их транспортировки вглубь Европейского союза.