Экс-премьер Великобритании раскритиковал США за вывод войск из Афганистана

По его словам, это решение было принято "не в интересах" мировых держав и самих афганцев. Он уверен, что ситуацией в Афганистане "воспользуются" Россия, Китай и Иран.

"Сегодня преобладают настроения, трактующие привнесение демократии в качестве утопического заблуждения, а любого рода интервенции - в качестве тщетной затеи. Сейчас мир не знает, что отстаивает Запад, поскольку, очевидно, решение уйти из Афганистана было принято не из стратегических соображений, а по политическим причинам. Мы не должны были поступать так, но мы поступили именно так", - написал Блэр в авторской статье, которую опубликовали ведущие британские СМИ.

"Мы сделали это под глупым политическим лозунгом "прекращение вечных войн"", - написал Блэр.

Данное высказывание рассматривается как прямая критика президента США Джо Байдена, который использовал фразу "вечные войны" во время избирательной кампании в прошлом году.

По словам Блэра, вывод американских и иностранных войск из Афганистана, позволивший исламистским талибам взять под контроль почти всю страну, "получил высокую оценку всех джихадистских группировок по всему миру", - пишет Блэр.

Блэр призвал правительство Великобритании "привлечь талибов к ответственности".