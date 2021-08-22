Пн, 23.08.2021
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Разговоры строительного картеля на берегу Лиелупе: "Мы решаем! Наконец-то, [цензура]!"

Лиелупе. Иллюстративное фото ФОТО: Paula Čurkste/LETA

Десять строительных компаний, 70 согласованных закупок по меньшей мере за шесть лет, штраф в размере 16,6 миллиона евро - решением Совета по конкуренции (KP) стало наказать членов так называемого "строительного картеля". Кроме того, одна из вовлеченных компаний - SIA Velve - неожиданно уже признала свое участие в картеле. Программа Латвийского телевидения De Facto сообщает, что в основном строители собирались в довольно уединенном месте - на берегу Лиелупе, в небольшом домике контейнерного типа.

De Facto удалось записать "переговоры строительного картеля". Хозяином хижины, расположенной на территории бывшего рыболовецкого колхоза Jūraslīcis, был Гунтис Равис из Skonto Būve. Он пригласил к себе менеджеров, владельцев и реальных бенефициаров нескольких других строительных компаний. Ему принадлежит большая территория в Юрмале. Незваные гости не могут войти на закрытую зону. 

С улицы крайне сложно разглядеть небольшое здание контейнерного типа, где собираются постоянные влиятельные игроки строительной индустрии.

Из 12 записанных KP разговоров, десять, проходили именно в Jūraslīcis. Решение KP - анонимно, но участников переговоров легко расшифровать по их позициям. Первый разговор был зафиксирован в начале 2015 года, когда Айнар Пауниньш и Дидзис Путниньш, совладельцы SIA RE&RE, а также Марис Мартинсонс, представляющий SIA ​​Velve, посетили Рависа. Сказанное в этом разговоре привело Совет по конкуренции к выводу, что картель между тремя компаниями существовал еще до 2015 года.

16 января 2015 года

М.Мартинсонс: - [...] Ну что ж, если говорить о ВЭФ [...], то все мимо. [...] было соглашение, что он возьмет Ziemeļblāzma. Хотя это было давно и так далее. Вы берете музей. А у Гунтиса [Рависа] остался ВЭФ, ну. В том-то и дело, да, тогда. А потом все было сделано и так далее. Как было и что было, а просто, ну в конце концов, все получилось так, как было сказано. А теперь остался ВЭФ. То, что не получалось два года, это так, ну. Как-будто это как должное, ну как будто для Гунтиса был этот ВЭФ. (...)"

Летом 2015 года круг переговорщиков расширится. В июле к квартету присоединятся Юрис Кравалис из SIA Abora, бенефициар SIA Arčers Арманд Гарканс и Марис Сауканс из RBSSKALS Būvvadība, а в августе к квартету присоединятся управляющие SIA Merks Оскар Озолиньш и Артем Милов из LNK Industries. По мере расширения круга актуальными стали переговоры по новому соглашению.

27 августа 2015 года

Г. Равис: - Ну, это было бы правильно. Артем [Милов] говорит, он говорит - вы знаете, ну когда вы напортачили с этим ВЭФом, я до сих пор, как говорится, не знаю, где я был. (...)

А.Пауниньш: - Что ж, тогда мы сможем.

Г. Равис: - Армандс [Гарканс] что-то помнит как. Айнарс [Пауниньш] кое-что помнит.

А.Пауниньш: - Хорошо, но, может быть, тогда нам стоит начать с нового списка на этот год. Для более близких проектов.

Г. Равис: - Давай. Я за. Я только за".

Арманд Гарканс подробно рассказал о том, зачем нужно взаимопонимание - этот термин неоднократно подчеркивался на переговорах.

Также KP перевел то, что как-то сказал новичок группы Артем Милов, как желание участвовать в картеле и поощрение того, что необходим новый список покупок, который будет распространен среди участников.

30 июня 2017 года

Ю.Кравалис: - Нет, ну я уже говорю, Merku и [Ostas] Celtnieki уже есть в Вентспилсе, концептуально их никто не хотел видеть. Они хотели увидеть Гарканса, хотели увидеть кого-нибудь еще.

Г. Равис: - Поддерживают не они ведь.

Ю.Кравалис: - Не они. Они не решают, чего хотят. Мы именно для этого тут сидим.

Г. Равис: - Мы решаем. Наконец-то, (**)! [удар по столу] А? Марис, так ли это? (**), Да?

М. Мартинсонс: - Мхм. (..)"

Теперь этой смелости больше нет. Однако теперь он крайне сдержан, когда дает комментарии по этой ситуации. Например, KP в основном утверждал, что переговоры он не помнит или не понял. Равис, бывший менеджер Skonto Būve, отказался от интервью с De Facto через представителя по связям с общественностью, поскольку в связи с другим разбирательством адвокат не позволил ему выступить публично. Равис и Миллерс сейчас обвиняются по делу о возможном подкупе политика Байбы Брока в связи с закупкой строительных работ в Латвийском университете. Пауниньш и Путниньш из Re&Re приняли решение о дальнейших действиях, включая публичное общение, после внимательного прочтения документации по KP. Милов же не даст интервью, потому что LNK Industries не согласна с решениями KP, а значит, говорить не о чем.

Армандс Гарканс, который до начала 2016 года был председателем правления SIA Arčers, а позже - реальным бенефициаром, не согласился дать интервью De Facto, но ответил письменно: "Все обстоятельства дела строителей оценивались как KNAB, так и KP. Ни в одном из решений другого органа не было установлено согласования или повышения цен. Ввиду вышеизложенного непонятно, почему информация о миллионых ущербах, нанесенных государству, постоянно культивируется в публичной сфере".

Гарканс также пишет, что, воздерживаясь от оценки "разного и неравного отношения KP" к строителям, участвующим в деле:

"Например, при одинаковых обстоятельствах одни члены возможного картеля наказываются, а другие оправдываются. Кроме того, штрафы, наложенные по делу, непропорциональны по сравнению со штрафами, налагаемыми KP на участников рынка в других секторах экономики. Оцениваете сами!"

Марис Мартинсонс, участвовавший в нескольких уголовных процессах и находившийся за пределами Латвии в течение нескольких недель, был готов дать только письменный ответ: "Об отношении строительной компании SIA Velve я узнал о после публикации пресс- конференции KP. По делу KP я дал свои объяснения и выразил свое отношение к подозрениям KP о существовании картеля - я с этим категорически не согласен. Мое мнение не изменилось и сейчас - я не согласен с выводами KP. Я не знаю и не могу комментировать наблюдения SIA Velve о признании выводов в решении KP. Я не могу комментировать решение SIA Velve о том, чтобы признать себя виновным".


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