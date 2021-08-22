Разговоры строительного картеля на берегу Лиелупе: "Мы решаем! Наконец-то, [цензура]!"

Летом 2015 года круг переговорщиков расширится. В июле к квартету присоединятся Юрис Кравалис из SIA Abora, бенефициар SIA Arčers Арманд Гарканс и Марис Сауканс из RBSSKALS Būvvadība, а в августе к квартету присоединятся управляющие SIA Merks Оскар Озолиньш и Артем Милов из LNK Industries. По мере расширения круга актуальными стали переговоры по новому соглашению.

27 августа 2015 года Г. Равис: - Ну, это было бы правильно. Артем [Милов] говорит, он говорит - вы знаете, ну когда вы напортачили с этим ВЭФом, я до сих пор, как говорится, не знаю, где я был. (...) А.Пауниньш: - Что ж, тогда мы сможем. Г. Равис: - Армандс [Гарканс] что-то помнит как. Айнарс [Пауниньш] кое-что помнит. А.Пауниньш: - Хорошо, но, может быть, тогда нам стоит начать с нового списка на этот год. Для более близких проектов. Г. Равис: - Давай. Я за. Я только за".

Арманд Гарканс подробно рассказал о том, зачем нужно взаимопонимание - этот термин неоднократно подчеркивался на переговорах.

Также KP перевел то, что как-то сказал новичок группы Артем Милов, как желание участвовать в картеле и поощрение того, что необходим новый список покупок, который будет распространен среди участников.

30 июня 2017 года Ю.Кравалис: - Нет, ну я уже говорю, Merku и [Ostas] Celtnieki уже есть в Вентспилсе, концептуально их никто не хотел видеть. Они хотели увидеть Гарканса, хотели увидеть кого-нибудь еще. Г. Равис: - Поддерживают не они ведь. Ю.Кравалис: - Не они. Они не решают, чего хотят. Мы именно для этого тут сидим. Г. Равис: - Мы решаем. Наконец-то, (**)! [удар по столу] А? Марис, так ли это? (**), Да? М. Мартинсонс: - Мхм. (..)"

Теперь этой смелости больше нет. Однако теперь он крайне сдержан, когда дает комментарии по этой ситуации. Например, KP в основном утверждал, что переговоры он не помнит или не понял. Равис, бывший менеджер Skonto Būve, отказался от интервью с De Facto через представителя по связям с общественностью, поскольку в связи с другим разбирательством адвокат не позволил ему выступить публично. Равис и Миллерс сейчас обвиняются по делу о возможном подкупе политика Байбы Брока в связи с закупкой строительных работ в Латвийском университете. Пауниньш и Путниньш из Re&Re приняли решение о дальнейших действиях, включая публичное общение, после внимательного прочтения документации по KP. Милов же не даст интервью, потому что LNK Industries не согласна с решениями KP, а значит, говорить не о чем.

Армандс Гарканс, который до начала 2016 года был председателем правления SIA Arčers, а позже - реальным бенефициаром, не согласился дать интервью De Facto, но ответил письменно: "Все обстоятельства дела строителей оценивались как KNAB, так и KP. Ни в одном из решений другого органа не было установлено согласования или повышения цен. Ввиду вышеизложенного непонятно, почему информация о миллионых ущербах, нанесенных государству, постоянно культивируется в публичной сфере".

Гарканс также пишет, что, воздерживаясь от оценки "разного и неравного отношения KP" к строителям, участвующим в деле:

"Например, при одинаковых обстоятельствах одни члены возможного картеля наказываются, а другие оправдываются. Кроме того, штрафы, наложенные по делу, непропорциональны по сравнению со штрафами, налагаемыми KP на участников рынка в других секторах экономики. Оцениваете сами!"