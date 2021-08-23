Как средства защиты растений влияют на продовольствие? Отвечает VAAD

Европейское агентство по безопасности продуктов питания (EFSA) обеспечивает независимые научные консультации о рисках, связанных с продовольствием;

VAAD контролирует использование СЗР в растениеводстве. Ежегодно в среднем на анализы берутся 300 образцов, в том числе 100 во время сбора зерновых и рапса (определение остатков активного вещества СЗР глифосата).

Европейская комиссия устанавливает для стран участниц единую программу контроля остатков пестицидов, в которой определены продукты питания, в которых нужно проверять наличие остатков СЗР и количество образцов;

Министерство земледелия разработало Национальную программу контроля остатков пестицидов, которая предусматривает дополнительные продукты и образцы, в которых нужно лабораторно проверять остатки СЗР;

PVD в соответствии с программой Европейской комиссии по контролю остатков пестицидов и Национальной программой Минземледелия берет первичные продукты растительного происхождения, чтобы определить количество остатков СЗР. Образцы PVD берет как у производителя (того, кто выращивает), так и в торговых местах, выбирая продукты как местного производства, так и импортированные, в среднем проверяя более 311 образцов.

В среднем в рамках проверок на наличие СЗР VAAD анализирует около 330 образцов. В течение пяти лет в 13% образцов было констатировано несоответствие, что стало основанием для административных штрафов. В течение пяти лет во время сбора урожая зерновых в среднем берется более 140 образцов, до сих пор все образцы соответствовали норме.

PVD за последние пять лет проверила более 300 образцов. Из образцов продуктов латвийского происхождения не соответствующим был признан только один в 2017 году. Руководитель отдела по контролю продуктов растительного происхождения, напитков и биологического сельского хозяйства Марис Ейклонс говорит: "Результаты проверок на остатки пестицидов, проведенные в течение последних пяти лет, свидетельствуют о том, что латвийские продукты растительного происхождения безопасны. Призываем приобретать их в легальных торговых местах, у зарегистрированных в PVD крестьян и производителей для ежедневного употребления".

Нормативные акты Евросоюза и Латвии предписывают, что за качество и безопасность произведенного продовольствия ответственность несет продовольственное предприятие. Соответственно примарная обязанность производителя - использовать СЗР в соответствии с инструкцией и хорошей сельскохозяйственной практикой. Если растениевод использовал СЗР обоснованно и правильно, то до сбора урожая они распадаются и не угрожают здоровью конечного потребителя.

Что такое остаточные вещества СЗР?

Каждое СЗР состоит из одного или нескольких активных веществ. Остаточные вещества - это "следы", которые СЗР оставило в обработанных продуктах питания. Их количество должно быть безопасным для потребителя.

Для каждого утвержденного в Евросоюзе активного вещества, основываясь на научных рекомендациях EFSA, Еврокомиссия устанавливает допустимое максимальное количество остатков. Чтобы определить их количество, проведен ряд исследований с целью определить, как вещество распадается в свежих и переработанных продуктах, и сколько остаточных веществ будет в продуктах растительного и животного происхождения после обработки СЗР. Результаты этих исследований используют для самого важного - для расчета рисков для потребителя, это делается для того, чтобы исключить риски для здоровья при употреблении продуктов питания.

Допустимое максимальное содержание остаточных веществ можно найти в базе данных по ссылке тут.