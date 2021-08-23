Пн, 23.08.2021
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Роберт Сташинскис, реаниматолог RAKUS

Как не обанкротиться, собирая ребенка в школу?

ФОТО: TASS/Scanpix

Лето пролетело, и уже снова в школу? Эта "новость" настигает многих родителей неожиданно - опять надо вихрем пробежаться по магазинам, закупить ручки, обложки, тетрадки, а еще одеть, обуть и развлечь свое чадо, а то и не одно. Как не разориться, выполняя свою миссию родителя? 

Несколько полезных советов, как сэкономить!

ПРОВЕСТИ РЕВИЗИЮ

Хотите - верьте, хотите - нет, но, вероятно, у вас уже есть куча разных полезных вещей. В шкафчиках, на полочках, в рюкзаке ребенка, где-то в подвале. В каждом доме есть потайные местечки, в которых зачастую есть много полезного.

Стоит перебрать все свои хранилища и составить список того, что уже есть. И только после этого отправляться в магазин за новыми принадлежностями для школы. 

Помимо этого стоит провести ревизию и в гардеробе ребенка: все порванное - выкинуть, просто маленькое - отдать на благотворительность. После этого появится четкое представление о том, что действительно необходимо докупить!

ОБМЕНЯТЬСЯ ВЕЩАМИ

Можно встретиться с другими родителями, которые провели схожую ревизию, и обменяться тем, что не надо одним, но очень надо другим. 

У кого-то, возможно, хранятся кипы белой бумаги, у кого-то - различные принадлежности для письма или блокнотики, привезенные с конференций или подаренные коллегами в свое время.

Также стоит поинтересоваться, нет ли у друзей старых учебников от старших детей, которые могут понадобиться вашему младшему чаду.

Такой обмен можно организовать и в одной из множества групп в социальных сетях "отдай, обменяй, купи, продай". 

ФОТО: Imago/ScanPix

ПРИТОРМОЗИТЬ С ПОКУПКОЙ НОВОЙ ОДЕЖДЫ

Каждый ребенок хочет новую одежду для первых дней в школе, однако, несмотря на скидки по случаю 1 сентября, магазины не всегда так щедры.

Намного выгоднее закупаться в сезонные скидки - на Рождество и летом. Если летом вы все же не успели,

покупайте сейчас лишь один комплект одежды на самый первый день школы, с остальным - подождите, когда начнутся настоящие скидки и основательные распродажи. 

ФОТО: Scanpix

НАУЧИТЬ РЕБЕНКА ТРАТИТЬ СВОИ ДЕНЬГИ

Если ребенок говорит, что ему точно необходима дорогая вещь, а не та, что выбрали вы (более дешевая), предложите ему оплатить разницу на заработанное летом или из карманных средств.

Обычно это срабатывает, так как дети быстро понимают, когда тратиться приходится самим - зачастую в такой ситуации им уже и не надо самое дорогое. 

НАУЧИТЬСЯ ГОВОРИТЬ "НЕТ"

Отправиться на шопинг вместе с ребенком может быть очень весело, однако в то же время утомительно и дороже, чем планировалось, потому что чадо наверняка захочет более красивые и дорогие тетради, рюкзак, особые джинсы и кучу фломастеров с  запахом клубнички.

Перед тем, как отправляться в магазин, предупредите ребенка, что у вас есть конкретный список покупок и ничего лишнего вы покупать не будете.

Конечно, это не будет легко, но с чего-то начинать стоит. Но лучше, конечно, закупаться к школе без детей - вместе можно закупиться непосредственно к первому учебному дню, а остальное покупать хладнокровно наедине с собой, не слушая, как канючит ребенок. 


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