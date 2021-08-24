В трагической автоаварии в Вецмилгрависе погиб молодой человек

Мост через Милгравис в выходные дни, особенно в ранние утренние часы, как правило, не загружен пробками, но утро 22 августа было редким исключением. В состав автомобильной колонны уже в 9:00 входили водители как из Саркандаугавы, так и из Вецмилгрависа. На середине моста, где движение организовано по трем полосам, произошло лобовое столкновение двух легковых автомобилей. Авария была более чем серьезной, и вокруг нее царило настоящее отчаяние - Ивонна вспоминает пережитые моменты, тяжелое столкновение произошло прямо у нее на глазах.

"Изначально я ехала одна по правой полосе, но парень на серебряном Peugeot двигался немного быстрее, и примерно перед съездом с моста, он начал меня обгонять, то есть ехал чуть быстрее. По реверсивной полосе. Все по правилам.

Посреди моста мы ехали параллельно друг другу, а уже приближаясь к съезду с моста, он выехал вперед. Впереди были две машины. Парень, который ехал на Volvo в направлении Вецмилгрависа, начал обгон, и произошло лобовое столкновение", - рассказывает Ивонна.

Увидев, что происходит впереди, она сразу же резко затормозила, чтобы не врезаться в разбитые машины.

"Это все происходило со мной словно в замедленной съемке, как в кино. Они столкнулись, обе машины взлетели от мощного удара. Вокруг них полетели стекла и пластиковый мусор. Их бросило в стороны. Когда машины приземлились, они заблокировали мост, встав каждая на своей стороне и перегородив дорогу. Как только произошло столкновение, мы схватили телефоны, выключили музыку в машине, чтобы позвонить, а когда я выключила музыку, я услышала крики.

Парень из серебристого Peugeot ужасно кричал. Стонал, кричал, плакал", - вспоминает Ивонна ужасное событие.

Другой водитель темной машины Volvo молчал, и сначала очевидцам показалось, что он потерял сознание, но через мгновение он начал двигаться. Никто из участников аварии не смог выйти из авто. Медики, поспешившие к мосту, тоже не смогли быстро помочь мужчинам.

К сожалению, один из госпитализированных - водитель Volvo - скончался через несколько часов в больнице. По неофициальной информации, это был молодой человек.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело в соответствии с частью второй статьи 260 Уголовного закона.

Государственная полиция обращается к свидетелям дорожно-транспортного происшествия, которые могут предоставить любую полезную для расследования информацию, с просьбой позвонить по телефону 67219765.

Новость о серьезной аварии быстро распространилась в социальных сетях, и многие пользователи частично обвиняли организацию дорожного движения на Милгравском мосту, а именно движение по реверсивной полосе. Эксперт по безопасности дорожного движения Оскар Ирбитис не согласен с такой точкой зрения.

"Время переключения светофора достаточно для того, чтобы те, кто заехал на этот участок, смогли из него выехать.

Следовательно, причиной аварии являются действия водителя, абсолютно безрассудные действия, когда маневр обгона начинается в неподходящем месте и в неподходящее время. Маневр обгона - один из самых рискованных, а лобовое столкновение - самое опасное", - отмечает Ирбитис.