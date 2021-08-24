В трагической автоаварии в Вецмилгрависе погиб молодой человек
В воскресенье, 22 августа, на Милгравском мосту произошла серьезная автомобильная авария, в результате которой один человек погиб, сообщает программа Degpunktā.
В воскресенье, 22 августа, на Милгравском мосту произошла серьезная автомобильная авария, в результате которой один человек погиб, сообщает программа Degpunktā.
Мост через Милгравис в выходные дни, особенно в ранние утренние часы, как правило, не загружен пробками, но утро 22 августа было редким исключением. В состав автомобильной колонны уже в 9:00 входили водители как из Саркандаугавы, так и из Вецмилгрависа. На середине моста, где движение организовано по трем полосам, произошло лобовое столкновение двух легковых автомобилей. Авария была более чем серьезной, и вокруг нее царило настоящее отчаяние - Ивонна вспоминает пережитые моменты, тяжелое столкновение произошло прямо у нее на глазах.
"Изначально я ехала одна по правой полосе, но парень на серебряном Peugeot двигался немного быстрее, и примерно перед съездом с моста, он начал меня обгонять, то есть ехал чуть быстрее. По реверсивной полосе. Все по правилам.
Увидев, что происходит впереди, она сразу же резко затормозила, чтобы не врезаться в разбитые машины.
"Это все происходило со мной словно в замедленной съемке, как в кино. Они столкнулись, обе машины взлетели от мощного удара. Вокруг них полетели стекла и пластиковый мусор. Их бросило в стороны. Когда машины приземлились, они заблокировали мост, встав каждая на своей стороне и перегородив дорогу. Как только произошло столкновение, мы схватили телефоны, выключили музыку в машине, чтобы позвонить, а когда я выключила музыку, я услышала крики.
Другой водитель темной машины Volvo молчал, и сначала очевидцам показалось, что он потерял сознание, но через мгновение он начал двигаться. Никто из участников аварии не смог выйти из авто. Медики, поспешившие к мосту, тоже не смогли быстро помочь мужчинам.
К сожалению, один из госпитализированных - водитель Volvo - скончался через несколько часов в больнице. По неофициальной информации, это был молодой человек.
По факту происшествия возбуждено уголовное дело в соответствии с частью второй статьи 260 Уголовного закона.
Государственная полиция обращается к свидетелям дорожно-транспортного происшествия, которые могут предоставить любую полезную для расследования информацию, с просьбой позвонить по телефону 67219765.
Новость о серьезной аварии быстро распространилась в социальных сетях, и многие пользователи частично обвиняли организацию дорожного движения на Милгравском мосту, а именно движение по реверсивной полосе. Эксперт по безопасности дорожного движения Оскар Ирбитис не согласен с такой точкой зрения.
Следовательно, причиной аварии являются действия водителя, абсолютно безрассудные действия, когда маневр обгона начинается в неподходящем месте и в неподходящее время. Маневр обгона - один из самых рискованных, а лобовое столкновение - самое опасное", - отмечает Ирбитис.
Видео: Сюжет программы Degpunktā на латышском языке