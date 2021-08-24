Умер самый высокий человек в США

Вовковинский скончался в пятницу в клинике Мэйо в Рочестере, штат Миннесота, сообщила его семья.

В 1989 году Вовковинский отправился на лечение в клинику Мэйо. Из-за опухоли его гипофиз секретировал повышенное количество гормона роста. В зрелом возрасте рост Вовковинского достиг 2 м 34,5 см.

ФОТО: Nati Harnik/AP/Scanpix

В силу своего роста Вовковинский часто был в центре внимания. Он участвовал в популярном телешоу The Dr. Oz Show, а в 2009 году был замечен президентом США Бараком Обамой во время предвыборной кампании, потому что носил рубашку с надписью "Самый большой сторонник Обамы в мире".

В 2013 году Вовковинский вынес на сцену конкурса "Евровидение" представителя Украины.