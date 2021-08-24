Вт, 24.08.2021
Я могу выразить лишь свое призрение тем людям, которые спекулируют понятиями, святыми для народа, с понятиями, которые для мира означают нечто совершенно иное: солидарность, а не разделение и ненависть в обществе. Дайнис Иванс, один из инициаторов "Балтийского пути"
Дайнис Иванс, один из инициаторов "Балтийского пути"

Умер самый высокий человек в США

ФОТО: Haraz N. Ghanbari/AP

Игорь Вовковинский родился в Украине и умер в возрасте 38 лет от болезни сердца. В детстве он переехал в США и стал там самым высоким человеком, сообщает агентство AP.

Вовковинский скончался в пятницу в клинике Мэйо в Рочестере, штат Миннесота, сообщила его семья.

В 1989 году Вовковинский отправился на лечение в клинику Мэйо. Из-за опухоли его гипофиз секретировал повышенное количество гормона роста. В зрелом возрасте рост Вовковинского достиг 2 м 34,5 см.

ФОТО: Nati Harnik/AP/Scanpix

В силу своего роста Вовковинский часто был в центре внимания. Он участвовал в популярном телешоу The Dr. Oz Show, а в 2009 году был замечен президентом США Бараком Обамой во время предвыборной кампании, потому что носил рубашку с надписью "Самый большой сторонник Обамы в мире".

В 2013 году Вовковинский вынес на сцену конкурса "Евровидение" представителя Украины.

В возрасте 27 лет Вовковинский был занесен в Книгу рекордов Гиннесса как самый высокий из живущих в США людей.


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