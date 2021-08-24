Вт, 24.08.2021
Процесс эвакуации был очень хаотичным. Изменения, произошедшие за неделю, создали ощущение, словно прошел уже месяц. Иева, эвакуированная из Афганистана латышка
Иева, эвакуированная из Афганистана латышка

США депортируют бывшего босса Тихуанского наркокартеля

ФОТО: Abraham Pineda/EPA/Scanpix

Прокуратура Мексики заявила, что в понедельник, 23 августа, Соединенные Штаты депортировали в Мексику Эдуардо Арелиа-Феликса, бывшего босса Тихуанского наркокартеля.

64-летний Арелиано-Феликс был доставлен на границу с Мексикой после того, как был освобожден из тюрьмы и передан властям страны.

Он был арестован в Мексике в 2008 году и экстрадирован в Соединенные Штаты в 2012 году, где был приговорен к тюремному заключению за отмывание десятков миллионов долларов, полученных в результате незаконного оборота наркотиков и других преступлений.

В Мексике Арелиано-Феликс обвиняется в руководстве организованной преступной группой и контрабанде наркотиков.

Картель поставляет колумбийский кокаин в США, в основном в Калифорнию.

Картель "Тихуана", созданный семью братьями Ареллиано-Феликс, когда-то был одной из самых влиятельных организаций Мексики, занимающихся незаконным оборотом наркотиков. Однако сейчас большинство братьев находятся в тюрьмах, а картель утратил свое влияние.


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