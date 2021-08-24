США депортируют бывшего босса Тихуанского наркокартеля

64-летний Арелиано-Феликс был доставлен на границу с Мексикой после того, как был освобожден из тюрьмы и передан властям страны.

Он был арестован в Мексике в 2008 году и экстрадирован в Соединенные Штаты в 2012 году, где был приговорен к тюремному заключению за отмывание десятков миллионов долларов, полученных в результате незаконного оборота наркотиков и других преступлений.

В Мексике Арелиано-Феликс обвиняется в руководстве организованной преступной группой и контрабанде наркотиков.

Картель поставляет колумбийский кокаин в США, в основном в Калифорнию.