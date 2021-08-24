США депортируют бывшего босса Тихуанского наркокартеля
Прокуратура Мексики заявила, что в понедельник, 23 августа, Соединенные Штаты депортировали в Мексику Эдуардо Арелиа-Феликса, бывшего босса Тихуанского наркокартеля.
Прокуратура Мексики заявила, что в понедельник, 23 августа, Соединенные Штаты депортировали в Мексику Эдуардо Арелиа-Феликса, бывшего босса Тихуанского наркокартеля.
64-летний Арелиано-Феликс был доставлен на границу с Мексикой после того, как был освобожден из тюрьмы и передан властям страны.
Он был арестован в Мексике в 2008 году и экстрадирован в Соединенные Штаты в 2012 году, где был приговорен к тюремному заключению за отмывание десятков миллионов долларов, полученных в результате незаконного оборота наркотиков и других преступлений.
В Мексике Арелиано-Феликс обвиняется в руководстве организованной преступной группой и контрабанде наркотиков.
Картель поставляет колумбийский кокаин в США, в основном в Калифорнию.
Картель "Тихуана", созданный семью братьями Ареллиано-Феликс, когда-то был одной из самых влиятельных организаций Мексики, занимающихся незаконным оборотом наркотиков. Однако сейчас большинство братьев находятся в тюрьмах, а картель утратил свое влияние.