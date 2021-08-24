Фото дня: Рижский музей авиации переезжает на новое место

Как сообщалось, ранее аэропорт "Рига" и владелец частного Рижского музея авиации Виктор Талпа достигли договоренности о переносе музея на территорию в окрестностях Скулте. Принадлежащий аэропорту земельный участок, который будет передан музею в долгосрочную аренду, находится рядом с шоссе V14 Скулте - Яунмарупе.

Что дальше?

Первоначально аэропорт будет оказывать владельцу музея техническую поддержку по благоустройству территории и перемещению экспонатов, однако Талпе позже придется вернуть финансирование, которое будет выделено аэропортом.

Галерея: Музей авиации в Риге на старом месте

Освобождение территории необходимо в связи со строительством технического ангара airBaltic - обозначенная территория также включена в планы строительства железнодорожного проекта Rail Baltica и новой башни Latvijas gaisa satiksme.

Два года назад Талпа был официально предупрежден о том, что ему придется покинуть территорию.