Фото дня: Рижский музей авиации переезжает на новое место
Как сообщалось, на вторник, 24 августа, был назначен вывоз с нынешней территории расположения Рижского музея авиации его экспонатов. Фотограф TVNET побывал на этом "переезде".
Как сообщалось, на вторник, 24 августа, был назначен вывоз с нынешней территории расположения Рижского музея авиации его экспонатов. Фотограф TVNET побывал на этом "переезде".
Как сообщалось, ранее аэропорт "Рига" и владелец частного Рижского музея авиации Виктор Талпа достигли договоренности о переносе музея на территорию в окрестностях Скулте. Принадлежащий аэропорту земельный участок, который будет передан музею в долгосрочную аренду, находится рядом с шоссе V14 Скулте - Яунмарупе.
Что дальше?
Первоначально аэропорт будет оказывать владельцу музея техническую поддержку по благоустройству территории и перемещению экспонатов, однако Талпе позже придется вернуть финансирование, которое будет выделено аэропортом.
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Освобождение территории необходимо в связи со строительством технического ангара airBaltic - обозначенная территория также включена в планы строительства железнодорожного проекта Rail Baltica и новой башни Latvijas gaisa satiksme.
Два года назад Талпа был официально предупрежден о том, что ему придется покинуть территорию.
Информация на домашней странице музея показывает, что официально он существует с 1997 года. Всего в музее почти 50 экспонатов, в том числе коллекция советской авиационной техники.