Ср, 25.08.2021
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Хабиб Нурмагомедов

"За одну ночь пропали 83 человека - на границе никого нет". Добровольцы бьют тревогу о пропавших мигрантах

"За одну ночь пропали 83 человека. Все группы [мигрантов] пропали. Сейчас, по информации Погранохраны, у границы никого нет", - своей тревогой в эфире "Кто вам платит?" поделился представитель движения добровольной помощи "Я хочу помочь беженцам" Эгил Грасманис. Министерство внутренних дел предполагает, что люди, не получив возможности подать прошение об убежище в Латвии, вернулись в Беларусь.

Движение добровольной помощи "Я хочу помочь беженцам" собирало деньги и организовывало еду для тех групп беженцев, которые обосновались на границе Латвии и Беларуси. Ранее стало известно, что это 83 человека, среди которых есть и дети, в том числе - младше трех лет.

"Позавчера вечером у нас пропал контакт с одной из этих групп и вчера Погранохрана нам передала, что на границе больше никого нет. И это нас тревожит - в одну ночь пропали 83 человека. Все группы пропали. Сейчас, по информации Погранохраны, там никого нет", - высказался по ситуации Грасманис.

По его словам, был "push back" (дословно это "отпор"): "Я понимаю, что каким-то образом сделали так, что большинство из них ушли в Беларусь".

Представитель негосударственной организации признал, что в целом ему стыдно за позицию властей, которые, объявив режим чрезвычайной ситуации, запретили людям возможность подать прошение на предоставление убежища: "Мне стыдно, что мы говорим только о гибридной войне и забываем о людях, которых используют в этой операции".

С этой позицией не согласился госсекретарь Министерства внутренних дел и руководитель Центра оперативного управления Димитрий Трофимов, подчеркнувший, что все это - организованная операция, развернувшаяся с согласия этих людей, знающих о том, что Латвия объявила ЧС и не принимает прошения об убежище, пересекая определенные регионы. К тому же, по его словам, Латвия с самого начала обеспечивала людей на приграничной территории едой, напитками, показывая "чисто человеческое отношение". В тех случаях, когда была острая необходимость, Латвия оказывала и медицинскую помощь, принимая целые семьи, добавил Трофимов.

Говоря о пропавших с границы людях, Трофимов не исключил, что они "покинули это место и вернулись в Беларусь - туда, где им и была выдана виза". Он также предположил, что те люди, которые не вышли на связь с добровольцами, скорее всего, "не попадали под те критерии гуманитарных обстоятельств, которые были оценены и в рамках которых были приняты три семьи".

Иными словами, Латвия в приеме отказала и, вероятно, приняв это, люди ушли в Беларусь. 

Гости эфира:

  • Эгил Грасманис - представитель движения добровольной помощи "Я хочу помочь беженцам"; 
  • Димитрий Трофимов - госсекретарь Министерства внутренних дел и руководитель Центра оперативного управления;
  • Ольга Карач - белорусский журналист, общественный деятель, политик.

В эфире прозвучало:

  • 00:00 Новый сезон, тема старая - беженцы. Теперь на границе уже не Литвы, а Латвии;
  • 06:51 Эгил Грасманис о нарушении прав человека Латвией и реальной помощи беженцам;
  • 12:28 Добровольцы бьют тревогу: "В одну ночь пропали 83 человека - на границе никого нет";
  • 16:31 Муцениеки на пределе? Что происходит в центре размещения беженцев прямо сейчас;
  • 24:11 Политики - это зеркало общества? Насколько Латвия зрелое государство по теме беженцев;
  • 28:43 "Все это - организованная операция, с согласия этих людей". Госсекретарь МВД Димитрий Трофимов о позиции Латвии;
  • 39:26 Мощности Латвии - сколько беженцев мы можем принять? Что за резервный план?
  • 46:19 Почему у компании Igate на складе лежит ранее заказанный забор для границы, а государство объявляет новый конкурс? Не теряем ли мы время?
  • 53:50 Как ситуация на границе Латвии выглядит со стороны? Комментарий белорусского журналиста, общественного деятеля и политика Ольги Карач.

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