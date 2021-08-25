"За одну ночь пропали 83 человека - на границе никого нет". Добровольцы бьют тревогу о пропавших мигрантах

Движение добровольной помощи "Я хочу помочь беженцам" собирало деньги и организовывало еду для тех групп беженцев, которые обосновались на границе Латвии и Беларуси. Ранее стало известно, что это 83 человека, среди которых есть и дети, в том числе - младше трех лет.

"Позавчера вечером у нас пропал контакт с одной из этих групп и вчера Погранохрана нам передала, что на границе больше никого нет. И это нас тревожит - в одну ночь пропали 83 человека. Все группы пропали. Сейчас, по информации Погранохраны, там никого нет", - высказался по ситуации Грасманис.

По его словам, был "push back" (дословно это "отпор"): "Я понимаю, что каким-то образом сделали так, что большинство из них ушли в Беларусь".

Представитель негосударственной организации признал, что в целом ему стыдно за позицию властей, которые, объявив режим чрезвычайной ситуации, запретили людям возможность подать прошение на предоставление убежища: "Мне стыдно, что мы говорим только о гибридной войне и забываем о людях, которых используют в этой операции".

С этой позицией не согласился госсекретарь Министерства внутренних дел и руководитель Центра оперативного управления Димитрий Трофимов, подчеркнувший, что все это - организованная операция, развернувшаяся с согласия этих людей, знающих о том, что Латвия объявила ЧС и не принимает прошения об убежище, пересекая определенные регионы. К тому же, по его словам, Латвия с самого начала обеспечивала людей на приграничной территории едой, напитками, показывая "чисто человеческое отношение". В тех случаях, когда была острая необходимость, Латвия оказывала и медицинскую помощь, принимая целые семьи, добавил Трофимов.

Говоря о пропавших с границы людях, Трофимов не исключил, что они "покинули это место и вернулись в Беларусь - туда, где им и была выдана виза". Он также предположил, что те люди, которые не вышли на связь с добровольцами, скорее всего, "не попадали под те критерии гуманитарных обстоятельств, которые были оценены и в рамках которых были приняты три семьи".

Иными словами, Латвия в приеме отказала и, вероятно, приняв это, люди ушли в Беларусь.