"За одну ночь пропали 83 человека - на границе никого нет". Добровольцы бьют тревогу о пропавших мигрантах

Движение добровольной помощи "Я хочу помочь беженцам" собирало деньги и организовывало еду для тех групп беженцев, которые обосновались на границе Латвии и Беларуси. Ранее стало известно, что это 83 человека, среди которых есть и дети, в том числе - младше трех лет.
"Позавчера вечером у нас пропал контакт с одной из этих групп и вчера Погранохрана нам передала, что на границе больше никого нет. И это нас тревожит - в одну ночь пропали 83 человека. Все группы пропали. Сейчас, по информации Погранохраны, там никого нет", - высказался по ситуации Грасманис.
По его словам, был "push back" (дословно это "отпор"): "Я понимаю, что каким-то образом сделали так, что большинство из них ушли в Беларусь".
Представитель негосударственной организации признал, что в целом ему стыдно за позицию властей, которые, объявив режим чрезвычайной ситуации, запретили людям возможность подать прошение на предоставление убежища: "Мне стыдно, что мы говорим только о гибридной войне и забываем о людях, которых используют в этой операции".
С этой позицией не согласился госсекретарь Министерства внутренних дел и руководитель Центра оперативного управления Димитрий Трофимов, подчеркнувший, что все это - организованная операция, развернувшаяся с согласия этих людей, знающих о том, что Латвия объявила ЧС и не принимает прошения об убежище, пересекая определенные регионы. К тому же, по его словам, Латвия с самого начала обеспечивала людей на приграничной территории едой, напитками, показывая "чисто человеческое отношение". В тех случаях, когда была острая необходимость, Латвия оказывала и медицинскую помощь, принимая целые семьи, добавил Трофимов.
Говоря о пропавших с границы людях, Трофимов не исключил, что они "покинули это место и вернулись в Беларусь - туда, где им и была выдана виза". Он также предположил, что те люди, которые не вышли на связь с добровольцами, скорее всего, "не попадали под те критерии гуманитарных обстоятельств, которые были оценены и в рамках которых были приняты три семьи".
Иными словами, Латвия в приеме отказала и, вероятно, приняв это, люди ушли в Беларусь.
Гости эфира:
- Эгил Грасманис - представитель движения добровольной помощи "Я хочу помочь беженцам";
- Димитрий Трофимов - госсекретарь Министерства внутренних дел и руководитель Центра оперативного управления;
- Ольга Карач - белорусский журналист, общественный деятель, политик.
В эфире прозвучало:
- 00:00 Новый сезон, тема старая - беженцы. Теперь на границе уже не Литвы, а Латвии;
- 06:51 Эгил Грасманис о нарушении прав человека Латвией и реальной помощи беженцам;
- 12:28 Добровольцы бьют тревогу: "В одну ночь пропали 83 человека - на границе никого нет";
- 16:31 Муцениеки на пределе? Что происходит в центре размещения беженцев прямо сейчас;
- 24:11 Политики - это зеркало общества? Насколько Латвия зрелое государство по теме беженцев;
- 28:43 "Все это - организованная операция, с согласия этих людей". Госсекретарь МВД Димитрий Трофимов о позиции Латвии;
- 39:26 Мощности Латвии - сколько беженцев мы можем принять? Что за резервный план?
- 46:19 Почему у компании Igate на складе лежит ранее заказанный забор для границы, а государство объявляет новый конкурс? Не теряем ли мы время?
- 53:50 Как ситуация на границе Латвии выглядит со стороны? Комментарий белорусского журналиста, общественного деятеля и политика Ольги Карач.