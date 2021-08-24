Павлютс: Латвия недополучила почти 90% заказанных доз вакцины Johnson & Johnson

Таким образом, в Латвии по-прежнему ощущается нехватка этой вакцины. При этом именно эта вакцина пользуется спросом, однако поступает она нечасто и в небольших количествах.

В итоге на прошедшей сегодня закрытой части заседания правительства Кабинет министров выразил намерение отказаться от еще 420 000 доз вакцины этого производителя во втором квартале 2022 года. Павлютс заявил, что правительство решило не покупать дополнительные дозы, предполагая, что производитель поставит оставшиеся дозы, которые были запланированы на этот год, а вместе это было бы уже "слишком много".

"Таким образом, отвечая на запрос Еврокомиссии, будет ли наша страна заказывать еще 420 000 доз вакцин во втором квартале следующего года, мы рассматривали решение отказаться от такого объема, которое правительство поддержало", - сказал министр, отметив, что у Латвии еще достаточно доз этой вакцины как на этот год, так и на первый квартал 2022-го.