Газета: директор ЦРУ тайно встретился с талибами в Кабуле

Переговоры в понедельник представляли собой встречу на высочайшем уровне между исламистской группировкой и администрацией Байдена с тех пор, как талибы вернулись к власти.

Бернс - один из самых опытных дипломатов президента США Джо Байдена, а Барадар, руководивший политическим отделением талибов в Катаре, является одним из высших руководителей режима, пришедшего к власти в Кабуле.

На переговорах, вероятно, будет обсуждаться возможность завершения эвакуации в аэропорту Кабула, где собрались тысячи афганцев в надежде покинуть страну.

Байден в качестве даты завершения эвакуации выбрал 31 августа, но оставил возможность перенести ее на более поздний срок.

Представитель Талибана предупредил, что группа не согласится на продление, назвав этот вопрос "красной линией", а отсрочку - "продлением оккупации".