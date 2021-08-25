Полигон - это еще и стрельбище: военным грибов не жалко, но грибники рискуют жизнью

Нередко наблюдается, что многих отчаянных грибников от сбора в неположенном месте не останавливают даже штрафы, которые с 2020 года достигают аж 1500 евро.

Военные объекты обозначены знаком, который представляет собой белый прямоугольник с надписью большими буквами черного цвета MILITĀRAIS OBJEKTS. В свою очередь, капитан Янис Вицупс отмечает, что ни наличие знака на полигоне Адажи,

ни большие штрафы не удерживают определенные группы населения от повторного захода на запрещенную территорию.

В прошлом году Военная полиция в основном проводила профилактическую работу с лицами, которые не имели права находиться на территории Адажского военного полигона. Административное дело возбуждалось и штрафы назначались только в случаях, когда лицо неоднократно допустило нарушение и самовольно проникло на военный объект.

В общей сложности за 2020 год Военная полиция констатировала около 500 нарушений, связанных с проникновением на военный полигон Адажского гарнизона.

Капитан Вицупс отмечает, что солдатам не жалко, что в лесу собирают грибы, но несанкционированное присутствие на военном объекте может создать угрозу безопасности человека. Полигон - это место, где вооруженные силы тренируются, проводят учения, в том числе по стрельбе,

в связи с этим находиться на этой территории опасно, и у этого могут быть необратимые последствия.