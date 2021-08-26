В новой Балтийской цепи оказалось много русскоязычных

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Хотя по плану организаторов и согласно карте, цепь должна была начинаться с площади Вабадузе, мы увидели первых демонстрантов лишь за несколько километров от границы Таллинна, на Вильяндиском шоссе. До человеческой цепи явно было далеко – компании стояли по отдельности с эстонскими флажками возле автомобилей и слушали националистические песни. "Снова пришло время…" - донесло до нас громко игравшее радио в автомобиле, возле которого стояли молодые люди спортивной внешности со стаканами кофе в руках.

В 19:00 на обочине Вильяндиского шоссе на границе Таллинна, наконец, образуется цепь из людей, взявшихся за руки. Кто они и почему пришли сюда сегодня? Пояснения первых трех человек, оказавшихся перед микрофоном, путаные. "Надо бороться", - слетает с губ мужчины. "Во имя свободы. Против дискриминации. Кажется, у нас тут проблемы в странишке", - говорит женщина. "Без комментариев", - категорично заявляет третий, Марио.

С четвертой нам повезло больше, кажется, она лучше сформулировала для себя, почему она здесь. "Нас принуждают делать выбор, который мы не согласны делать", - описывает женщина причину своего беспокойства. Выясняется, что она из той же компании, что и первые трое опрошенных. "Нельзя разделять людей, что одни могут что-то делать, а другие – нет", - продолжает женщина. На вопрос, какие СМИ она просматривает, отвечает, что до коронавируса вообще этого не делала. Но теперь основным инфоканалом для нее является распространяющий теории заговора Telegram.ee, учредитель и глава которого Хандо Тынумаа утверждает, что точно знает: Земля – плоская. "Земля – не плоская. Но вот эта новая информация, которая оттуда поступает, с ней мы согласны", - говорит самая громогласная из всей компании, Кристийна.

Поскольку на противоположной обочине люди припарковали свои машины, ситуация местами становится опасной. Выходящее из Таллинна Вильяндиское шоссе важно и для больших грузовиков, и когда один из них проносится мимо, от трагедии его отделяют лишь считанные сантиметры.

Мила высказала свое мнение прямо в камеру, не спрашивая, на чистейшем русском.

"А почему 32 года назад здесь стояли?" - отвечает вопросом на вопрос женщина, когда я спрашиваю ее о причинах. Краткий исторический экскурс ее не удовлетворяет. "У вас, наверное, мало информации", - кратко заявляет она.

Прошло несколько минут после семи, цепь уже должна растянуться до Вильнюса. Бросаю взгляд вдаль, кажется, что больше, чем на двадцать метров ее все-таки не сумели создать. Если пройти между людей и машин дальше, бросается в глаза множество эстонских флагов и компаний. Удивляет и немало число людей с родным русским языком.