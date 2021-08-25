Ср, 25.08.2021
Как поросенка поймать и вакцинировать из разговоров об "обязательной вакцинации" на заседании CVK
из разговоров об "обязательной вакцинации" на заседании CVK

Порошенко в Киеве облили зеленкой. Он винит Зеленского

ФОТО: Press Service of Petro Poroshenko/REUTERS/Scanpix

Бывший президент Украин Петр Порошенко во вторник во время празднования Дня независимости в Киеве пережил нападение - его облили зеленкой, пишет "Медуза".

Мужчина 1999 года рождения облил Порошенко зеленкой после Марша защитников, которым отмечалось 30-летие независимости Украины.

Нападавший был задержан. Против него выдвинуты обвинения в хулиганстве.

Владимир Зеленский на параде в честь Дня независимости ФОТО: Gleb Garanich/Reuters/Scanpix

После нападения Порошенко обвинил в произошедшем президента Украины Владимира Зеленского.

"Не хотел этого говорить, но вынужден сказать. Владимир Александрович, я понимаю - страшно. Я понимаю, что вы волонтеров, военных, настоящих патриотов боитесь больше, чем Путина. Не пытайтесь нас остановить вашей зеленой соплей", - заявил Порошенко.


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