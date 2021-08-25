Порошенко в Киеве облили зеленкой. Он винит Зеленского
Бывший президент Украин Петр Порошенко во вторник во время празднования Дня независимости в Киеве пережил нападение - его облили зеленкой, пишет "Медуза".
Бывший президент Украин Петр Порошенко во вторник во время празднования Дня независимости в Киеве пережил нападение - его облили зеленкой, пишет "Медуза".
Мужчина 1999 года рождения облил Порошенко зеленкой после Марша защитников, которым отмечалось 30-летие независимости Украины.
Нападавший был задержан. Против него выдвинуты обвинения в хулиганстве.
После нападения Порошенко обвинил в произошедшем президента Украины Владимира Зеленского.
"Не хотел этого говорить, но вынужден сказать. Владимир Александрович, я понимаю - страшно. Я понимаю, что вы волонтеров, военных, настоящих патриотов боитесь больше, чем Путина. Не пытайтесь нас остановить вашей зеленой соплей", - заявил Порошенко.