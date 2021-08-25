Лембергс подал заявление в Минюст о возмещении ущерба на сумму более 321 000 евро

Лембергс считает, что "с нарушением требований закона и без надлежащего обоснования" на несоразмерно долгий срок была применена мера пресечения - запрет на исполнение обязанностей председателя Вентспилсской городской думы и председателя правления Вентспилсского свободного порта.

По мнению Лембергса, ему незаконно была назначена мера пресечения на 13,5 лет, которая была отменена только 22 февраля этого года, поэтому был подан соответствующий иск.

Если государство отклонит ходатайство Лембергса, он обратится в Европейский суд по правам человека.

Контекст

Уже сообщалось, что 22 февраля окружной суд приговорил Лембергса к пяти годам тюремного заключения, конфискации имущества и штрафу в размере 40 минимальных месячных зарплат (20 000 евро). Лембергса арестовали в зале суда.

Лембергс обжаловал решение суда.

В особых случаях задержанный Лембергс после обжалования приговора суда первой инстанции имеет право просить апелляционную инстанцию ​​оценить дальнейшее применение заключения под стражу до слушания дела.

Согласно Уголовно-процессуальному кодексу, если в апелляционный суд поступило заявление об отмене или изменении меры пресечения - задержания, такое заявление должно быть рассмотрено судьей апелляционной инстанции в письменной форме в течение трех рабочих дней до начала судебного разбирательства в апелляционном суде.

Однако такое заявление может быть подано только в том случае, если у обвиняемого возникли такие семейные обстоятельства или обстоятельства состояния здоровья, которые могут служить основанием для отмены или изменения содержания под стражей, и этот факт подтвержден документами. Такое заявление также может быть подано в соответствии с законом, если начало производства по делу в апелляционной инстанции определено на срок более двух месяцев после поступления дела в суд апелляционной инстанции.

Суд отклонил заявление Лембергса.