Судья, которая должна была рассматривать заявление LPV о выборах, нашла личные причины для самоотвода

В четверг, 19 июня, судья Административного окружного суда Карина Крастиня приняла решение взять самоотвод при рассмотрении заявления, в котором партия "Латвия на первом месте" требует отменить решение Центральной избирательной комиссии (ЦИК) по выборам в Рижскую думу и обязать ЦИК провести повторные выборы.
Для самоотвода нашлись личные основания.
Возможное решение суда по этому делу может повлиять на политическую карьеру близкой родственницы судьи Крастини, пояснили агентству LETA в суде.
Теперь заявление передано на рассмотрение другому составу судей. В настоящее время нет информации о том, когда суд его рассмотрит.
Как уже сообщалось, хотя "Латвия на первом месте" (LPV) победила на выборах в Рижскую думу, в партии считают, что в ходе выборов был допущен слишком серьезный комплекс нарушений, чтобы их можно было признать законными и легитимными.
В заявлении LPV утверждает, что по меньшей мере 25% избирателей лишились возможности проголосовать на предварительном голосовании, так как им не дали сделать это в первом выбранном избирательном участке, "искусственно заставляя ждать в длинной очереди".
Кроме того, по мнению LPV, значительное число бюллетеней не было корректно подсчитано по содержанию или же было учтено дважды - сначала в цифровом формате, а затем вручную.
Также в своем заявлении LPV утверждает, что урны с бюллетенями оставались без надлежащего наблюдения, наблюдатели не могли проконтролировать процедуру голосования, а также выявлены случаи обращения незаверенных печатью бюллетеней и конвертов.
ЦИК ранее отклонила жалобы LPV, партии "Стабильности!" и объединения "Младолатыши" о ходе муниципальных выборов в Риге. Также ЦИК отклонила еще восемь жалоб по муниципальным выборам в других местах.
Подсчет голосов на муниципальных выборах 2025 года, которые завершились в субботу, 7 июня, столкнулся с техническими проблемами, однако к воскресенью все голоса были подсчитаны, и результаты выборов утверждены.
Технические трудности возникали и в ходе предварительного голосования на протяжении недели.
ЦИК также критиковали за плохую коммуникацию как с обществом, так и с избирательными участками. Например, в один из дней предварительного голосования ЦИК сообщила о внешней атаке на систему, что впоследствии оказалось неправдой. В ночь выборов, когда возникли технические проблемы и стало невозможно подсчитать голоса в системе, участки длительное время не получали инструкций о дальнейших действиях.
На муниципальных выборах в Рижскую думу LPV получила наибольшее число голосов. Однако коалиционное соглашение заключили четыре политические силы: "Прогрессивные", Национальное объединение, "Новое единство" и "Объединенный список".
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