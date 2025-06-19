Судья, которая должна была рассматривать заявление LPV о выборах, нашла личные причины для самоотвода

Для самоотвода нашлись личные основания.

Возможное решение суда по этому делу может повлиять на политическую карьеру близкой родственницы судьи Крастини, пояснили агентству LETA в суде.

Теперь заявление передано на рассмотрение другому составу судей. В настоящее время нет информации о том, когда суд его рассмотрит.

Как уже сообщалось, хотя "Латвия на первом месте" (LPV) победила на выборах в Рижскую думу, в партии считают, что в ходе выборов был допущен слишком серьезный комплекс нарушений, чтобы их можно было признать законными и легитимными.

В заявлении LPV утверждает, что по меньшей мере 25% избирателей лишились возможности проголосовать на предварительном голосовании, так как им не дали сделать это в первом выбранном избирательном участке, "искусственно заставляя ждать в длинной очереди".

Кроме того, по мнению LPV, значительное число бюллетеней не было корректно подсчитано по содержанию или же было учтено дважды - сначала в цифровом формате, а затем вручную.