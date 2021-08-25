Сквер театра Dailes планируют благоустроить за почти 1,5 млн евро

Сквер будет благоустроен по проекту архитектурного бюро Made Architects, победившего в конкурсе. Благоустройство сквера будет проходить в три этапа. Работы планируется начать осенью этого года и завершить к осени 2022 года.

Гришкевич отметил, что сквер возле театра Dailes является собственностью как государства, так и самоуправления. Часть площади со стороны улицы Бруниниеку и улицы Бривибас до касс театра находится в ведении VNĪ, а остальная часть со стороны улицы Бривибас от касс до улицы Матиса принадлежит самоуправлению.

Гришкевич рассказал, что после благоустройства сквер станет более доступным для горожан. Здесь будут посажены новые деревья, установлены скамейки и фонари, в результате в городе появится еще одно ухоженное место.

Реализация проекта финансируется из средств, привлеченных Министерством культуры из фондов ЕС.