Германия меняет подход к пандемии Covid-19

В пятницу в Федеральной земле Германии Северный Рейн-Вестфалия прекратили отслеживание контактируемых лиц в случае заражения. А совсем скоро Баден-Вюртемберг собирается сделать то же самое, заявило в среду министерство здравоохранения Германии.

Это означает, что посетителям ресторанов, кинотеатров или музеев больше не нужно будет оставлять свои личные данные.

До сих пор данные были необходимы для того, чтобы должностные лица системы здравоохранения могли определить контактных лиц инфицированного человека в случае заражения.

Ситуация изменилась по мере увеличения числа вакцинированных и переболевших людей, сообщил представитель министерства.

По данным Института Роберта Коха (RKI), на данный момент вакцинировано 49,9 миллиона человек или 59,4% всего населения, а 53,5 миллиона или 64,4% уже получили первую дозу вакцины.

В будущем важнейшим показателем станет количество госпитализаций больных Covid-19 на 100 000 населения.

До сих пор основное внимание уделялось количеству новых инфекций за семидневный период.