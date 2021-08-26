Решение суда по "Северному потоку - 2": пробуксовка на финишной прямой

Куда больший ущерб может нанести проекту другое требование - обеспечить доступ третьих компаний к новому газопроводу, например, частным российским компаниям. На практике это правило может привести к тому, что новый оператор "Северного потока - 2" будет вынужден держать до половины мощностей трубы пустыми - для других потенциальных клиентов. Наконец, газопроводу придется подчиниться дополнительному контролю над тарифами на транспортировку газа по территории Германии, который устанавливает немецкий регулятор.

"Завершен" "Северный поток - 2" или нет? Из-за этого и спор

Дополнительная проблема для "Газпрома" возникла весной 2020 года, когда Федеральное агентство по сетям ФРГ отказало оператору проекта "Северный поток - 2" (базируется в Швейцарии) в просьбе освободить строящийся газопровод от действия Третьего энергопакета ЕС. По новым правилам, исключения можно было сделать только для тех проектов, которые считаются завершенными к 23 мая 2019 года. Германское ведомство решило, что проект к этой дате завершенным считать еще никак нельзя, ведь трубопровод физически не был проложен до конца.

Вокруг представления о том, когда проект считается "завершенным", и завязался юридический спор. "Газпром" в лице Nord Stream 2, поддержанный адвокатами из юридической конторы Freshfields Bruckhaus Deringer, подал иск в суд, выдвинув ряд аргументов в свою пользу. Так, юристы попытались убедить суд в том, что "завершенность" нужно считать не по длине трубопровода, а по "необратимости", с которой проект будет реализован. Участники консорциума, а это помимо "Газпрома" пять западных компаний, Uniper, Wintershall Dea, OMV и Shell, приняли "необратимые" инвестиционные решения. Так позицию Nord Stream 2 описала газета Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ), которая сослалась на 79-страничный документ с доводами истца, предоставленный суду в Дюссельдорфе.

Пикантность спора: правила газовой директивы ЕС распространяются лишь на небольшой участок газопровода - те 54 из примерно 1200 километров, которые находятся в водах и на территории, принадлежащих ФРГ. Регулирование 54 километров трубы не принесет "никакой пользы, а только означает дополнительные расходы и высокие бюрократические, а также финансовые издержки", - процитировала FAZ адвокатов истца.

С точки зрения оператора "Северного потока - 2", давать доступ третьим компаниям тоже нет смысла, ведь технически это невозможно, добавили адвокаты, защищающие интересы "Газпрома".

Nord Stream 2 не исключил, что подаст иск в Европейский суд

Оператор "Северного потока - 2" выразил разочарование по поводу решения суда в Дюссельдорфе. "Отказ в просьбе Nord Stream 2 AG предоставить ей исключение (из норм ЕС. - Ред.) показал дискриминационное действие измененной газовой директивы ЕС", - говорится в комментарии компании. Ответчик, Федеральное агентство по сетям ФРГ, выразило удовлетворение решением суда, который "подтвердил правовые представления агентства".

Письменное обоснование решения суда в Дюссельдорфе по иску оператора "Северного потока - 2" ожидается позднее.