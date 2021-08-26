Решение суда по "Северному потоку - 2": пробуксовка на финишной прямой
Суд в Германии решил: для газопровода "Северный поток - 2" из России не будет сделано исключений из норм Евросоюза. Что это означает для проекта и какими были реакции сторон?
Суд в Германии решил: для газопровода "Северный поток - 2" из России не будет сделано исключений из норм Евросоюза. Что это означает для проекта и какими были реакции сторон?
Новый поворот в саге о строительстве газопровода "Северный поток - 2" из России в Германию. "Северный поток - 2" должен подчиниться нормам Третьего энергопакета Евросоюза. Это следует из решения, которое в среду, 25 августа, вынес Высший земельный суд в Дюссельдорфе. Суд отклонил иск оператора газопровода Nord Stream 2 AG против решения Федерального агентства по сетям ФРГ (Bundesnetzagentur), которое отказалось сделать для российского газопровода исключение из норм газовой директивы ЕС (входит в Третий энергопакет Евросоюза).
Для ясности: решение суда в Дюссельдорфе не остановит строительство газопровода, но отправит "Северный поток - 2", как у биатлонистов, - на дополнительный "штрафной круг". Конкретно для введения газопровода в эксплуатацию оператору придется выполнить ряд требований Третьего энергопакета ЕС, которые проектом не были предусмотрены изначально: старт газопроводу был дан в 2015 году, а новые нормы ЕС распространили на газопроводы из третьих стран в 2019 году.
Для Nord Stream 2, дочерней компании "Газпрома", изменятся три условия ввода трубопровода в эксплуатацию. Первое: дочка "Газпрома" не может быть компанией-оператором "Северного потока - 2", так что придется создать новую, причем независимую от "Газпрома", компанию. Дело в том, что Третий энергопакет требует придерживаться принципа "анбандлинга" - транспортировкой газа не должна заниматься компания, которая его добывает и продает.
Куда больший ущерб может нанести проекту другое требование - обеспечить доступ третьих компаний к новому газопроводу, например, частным российским компаниям. На практике это правило может привести к тому, что новый оператор "Северного потока - 2" будет вынужден держать до половины мощностей трубы пустыми - для других потенциальных клиентов. Наконец, газопроводу придется подчиниться дополнительному контролю над тарифами на транспортировку газа по территории Германии, который устанавливает немецкий регулятор.
Дополнительная проблема для "Газпрома" возникла весной 2020 года, когда Федеральное агентство по сетям ФРГ отказало оператору проекта "Северный поток - 2" (базируется в Швейцарии) в просьбе освободить строящийся газопровод от действия Третьего энергопакета ЕС. По новым правилам, исключения можно было сделать только для тех проектов, которые считаются завершенными к 23 мая 2019 года. Германское ведомство решило, что проект к этой дате завершенным считать еще никак нельзя, ведь трубопровод физически не был проложен до конца.
Вокруг представления о том, когда проект считается "завершенным", и завязался юридический спор. "Газпром" в лице Nord Stream 2, поддержанный адвокатами из юридической конторы Freshfields Bruckhaus Deringer, подал иск в суд, выдвинув ряд аргументов в свою пользу. Так, юристы попытались убедить суд в том, что "завершенность" нужно считать не по длине трубопровода, а по "необратимости", с которой проект будет реализован. Участники консорциума, а это помимо "Газпрома" пять западных компаний, Uniper, Wintershall Dea, OMV и Shell, приняли "необратимые" инвестиционные решения. Так позицию Nord Stream 2 описала газета Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ), которая сослалась на 79-страничный документ с доводами истца, предоставленный суду в Дюссельдорфе.
Пикантность спора: правила газовой директивы ЕС распространяются лишь на небольшой участок газопровода - те 54 из примерно 1200 километров, которые находятся в водах и на территории, принадлежащих ФРГ. Регулирование 54 километров трубы не принесет "никакой пользы, а только означает дополнительные расходы и высокие бюрократические, а также финансовые издержки", - процитировала FAZ адвокатов истца.
С точки зрения оператора "Северного потока - 2", давать доступ третьим компаниям тоже нет смысла, ведь технически это невозможно, добавили адвокаты, защищающие интересы "Газпрома".
Nord Stream 2 не исключил, что подаст иск в Европейский суд
Оператор "Северного потока - 2" выразил разочарование по поводу решения суда в Дюссельдорфе. "Отказ в просьбе Nord Stream 2 AG предоставить ей исключение (из норм ЕС. - Ред.) показал дискриминационное действие измененной газовой директивы ЕС", - говорится в комментарии компании. Ответчик, Федеральное агентство по сетям ФРГ, выразило удовлетворение решением суда, который "подтвердил правовые представления агентства".
Проигравшая сторона может обратиться в вышестоящую инстанцию - в данном случае это Федеральный верховный суд Германии в Карслруэ. Оттуда дело может попасть и в Европейский суд в Люксембурге. Его решение будет окончательным. Обе эти возможности не исключили в Nord Stream 2. В дочерней компании "Газпрома" подчеркнули, что решение о том, чтобы оспорить решение суда в Дюссельдорфе, еще не принято.