Несметные сокровища Афганистана. Кому достанутся медь, золото и литий при талибах?

В рейтинге стран, пригодных для бизнеса, Всемирный банк поставил Афганистан на 173-е место из 190. А в рейтинге коррумпированных государств от Transparency International он 165-й из 180.

Афганские дороги и инфраструктура в целом не готовы к сырьевому буму. Денег на это не было даже при американцах ФОТО: AFP

"Развитие частного бизнеса сдерживают проблемы с безопасностью и защитой частной собственности, политическая нестабильность, слабые государственные институты, неадекватная инфраструктура и повсеместная коррупция, - описывает афганский инвестклимат Всемирный банк. - Значительная доля производства, экспорта и занятости приходится на теневую экономику: наркотики, контрабанду и незаконную добычу полезных ископаемых".

С уходом американцев и возвращением талибов к власти в Афганистане проблемы эти вряд ли рассосутся.

С продажными чиновниками инвесторы работать умеют, а иногда и предпочитают, а вот с военизированными группировками, признанными во многих странах террористическими, дело иметь сложнее, особенно когда речь идет о долгосрочных масштабных затратах с прицелом на первую прибыль через годы, если не десятилетия.

А без зарубежного капитала новой афганской власти не обойтись. Собственные горнорудные достижения талибов версии 1.0 ограничиваются крышеванием стихийных рудников и кустарных приисков. Если талибы 2.0 не смогут убедить международный бизнес рискнуть миллиардами под их гарантии, то подземные богатства Афганистана так и останутся нетронутыми.

Карты есть, шахт нет

Где копать, известно давно.

Подробные карты месторождений полезных ископаемых составили еще советские геологи в 1960-х. Полвека они пылились в архивах, пока афганцы воевали между собой, с армией СССР, снова между собой, а потом с армией США и союзников.

До строительства шахт и комбинатов дело не доходило. Медная и железная руда покоилась в земле, богато раскрашивая горный пейзаж зеленым и красным.

Американские военные и геологи облетели весь Афганистан и нанесли все ресурсы на карты. Добыть их с воздуха не получится ФОТО: AFP

Добывали только лазурит, изумруды и рубины кустарным методом, намывали золото в ручьях. Всем этим занимались преимущественно талибы на неподконтрольной властям страны территории и вывозили контрабандой в Пакистан.

А основой экономики Афганистана все это время были не минеральные ресурсы, а опий-сырец.

По оценкам ООН, на опиаты приходится около 10% всей экономической активности в стране, а объем их производства, экспорта и потребления вдвое превышает весь официальный экспорт всего остального из Афганистана.

В итоге богатая природными ресурсами страна не играет никакой роли в поставках на мировой рынок меди или лития, зато обеспечивает 85% мировых поставок опия-сырца и героина.

Американцы за время 20-летней оккупации пытались создать условия для развития горнорудной промышленности. Они отрыли в архивах советские карты и на их основе начали готовить свои.

За десять лет Геологическая служба США (USGS) собрала 40 терабайт данных и обучила афганцев обращаться с ними. Афганистан стал первой страной в мире, чья территория почти на 100% прозондирована при помощи гиперспектральной съемки, по результатам которой американцы выпустили 60 суперсовременных карт. Копай не хочу.