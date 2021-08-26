Натуральные масла в косметических средствах. В чем их польза?

Также зачастую камнем преткновения становится использование слишком большого количества масла - натурального масла в чистом виде нужно совсем немного, но его сложно нанести, поэтому чаще всего его используют в таком же количестве, как и лосьоны или кремы для тела, что в случае масла - несоразмерно много - оно не впитывается и может вызвать неприятное ощущение, вплоть до чувства дискомфорта", - говорит косметолог Apotheka Beauty Катрина Блумберга.

Наиболее распространенные натуральные масла в составе косметических средств

Кокосовое масло

Кокосовое масло получают из сушеных ядер кокосовых орехов, и оно содержит огромное количество ценных минералов, витаминов и других биологически активных веществ. Кожа очень хорошо впитывает кокосовое масло, и оно проникает в глубокие слои кожи, поэтому его используют в составе различных косметических средств. Масло также защищает от воздействия свободных радикалов и в летний сезон полезно для ухода за кожей после загара.

Масло ши

Масло ли получают из ядер плодов дерева ши, растущего в Центральной Африке. Он превосходно увлажняет, смягчает и восстанавливает кожу, а также задерживает ее старение. Это масло содержит витамины A, E, F и действует как лечебное средство для сухой кожи ног, атопической, потрескавшейся кожи и для ухода за губами. Масло ши предотвращает возникновение перхоти и способствует росту волос.

Миндальное масло

Миндальное масло получают из ядер орехов, и оно богато множеством ценных витаминов и антиоксидантов. Миндальное масло обладает регенерирующими свойствами, оно помогает бороться с растяжками, шрамами, эффективно успокаивает и смягчает кожу, снимает зуд и раздражение. Масло могут использовать как дети, так и страдающие аллергией люди, и, в отличие от аналогичных продуктов, его также можно безопасно использовать в области вокруг глаз - даже в качестве средства для снятия макияжа с глаз. Миндальное масло также отлично подходит для массажа тела. Благодаря нейтральному аромату его можно смешивать с любыми другими эфирными маслами, таким образом получая желаемый аромат.

Аргановое масло

Аргановое масло получают из косточек плодов арганового дерева, и оно считается одним из самых редких натуральных масел в мире - аргановые деревья произрастают только в Марокко и Алжире, поэтому добыча масла ограничена. Аргановое масло содержит витамины E, A, C, олеиновую кислоту - омега 9 -, линолевую кислоту, феруловую кислоту и полифенолы. Он подходит для сухой кожи, защищает ее от солнца, уменьшает растяжки, лечит воспаления, заживляет шрамы, используется для лечения псориаза и предотвращения появление угрей. Может использоваться так же широко, как и все натуральные масла - для ухода за телом, лицом и волосами.

Конопляное масло