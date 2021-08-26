Чт, 26.08.2021
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Вячеслав Домбровский, депутат Сейма

Натуральные масла в косметических средствах. В чем их польза?

ФОТО: uluerservet/pixabay

Все большую популярность в косметическом уходе приобретают продукты натурального происхождения, способные эффективно питать и увлажнять кожу, обеспечивать ее различными микроэлементами, одновременно снижая риск аллергической реакции и безвредные для окружающей среды. Масла растительного происхождения - ценное дополнение к ритуалам красоты, более того, они уже входят в состав косметических средств различных производителей. 

Катрина Блумберга, косметолог концептуального магазина Apotheka Beauty, рассказывает, какие масла являются наиболее популярными и каковы их ценные свойства.

Натуральные масла в составе косметических средств больше не являются редкостью как вследствие их разнообразного и благоприятного воздействия, так и вследствие их способности к биологическому разложению в природе. Масла обладают смягчающими и увлажняющими кожу свойствами, способствуют эластичности кожи, поэтому используются практически во всех видах косметических продуктов.

Выбирая косметические средства, содержащие натуральные масла, внимание следует обращать на срок их хранения после открытия упаковки - обычно он немного короче, чем у косметических средств, не имеющих в составе растительных масел, то есть примерно от шести до 12 месяцев.

В одном косметическом продукте чаще всего используются несколько видов натуральных масел. Наиболее распространенными и известными маслами являются кокосовое, миндальное, аргановое, конопляное масло и масло ши, однако также широко используются и такие масла как подсолнечное, оливковое, авокадо, кунжутное и другие масла.

"Натуральные масла можно использовать сами по себе, как дополнение к привычному ритуалу красоты, однако прежде всего следует выяснить их действие; например, используемые в чистом виде масла могут усиливать воздействие солнца, или вообще могут быть не рекомендованы к использованию при длительном пребывании на солнце.

Также зачастую камнем преткновения становится использование слишком большого количества масла - натурального масла в чистом виде нужно совсем немного, но его сложно нанести, поэтому чаще всего его используют в таком же количестве, как и лосьоны или кремы для тела, что в случае масла - несоразмерно много - оно не впитывается и может вызвать неприятное ощущение, вплоть до чувства дискомфорта", - говорит косметолог Apotheka Beauty Катрина Блумберга.

Наиболее распространенные натуральные масла в составе косметических средств

Кокосовое масло

Кокосовое масло получают из сушеных ядер кокосовых орехов, и оно содержит огромное количество ценных минералов, витаминов и других биологически активных веществ. Кожа очень хорошо впитывает кокосовое масло, и оно проникает в глубокие слои кожи, поэтому его используют в составе различных косметических средств. Масло также защищает от воздействия свободных радикалов и в летний сезон полезно для ухода за кожей после загара.

Масло ши

Масло ли получают из ядер плодов дерева ши, растущего в Центральной Африке. Он превосходно увлажняет, смягчает и восстанавливает кожу, а также задерживает ее старение. Это масло содержит витамины A, E, F и действует как лечебное средство для сухой кожи ног, атопической, потрескавшейся кожи и для ухода за губами. Масло ши предотвращает возникновение перхоти и способствует росту волос.

Миндальное масло

Миндальное масло получают из ядер орехов, и оно богато множеством ценных витаминов и антиоксидантов. Миндальное масло обладает регенерирующими свойствами, оно помогает бороться с растяжками, шрамами, эффективно успокаивает и смягчает кожу, снимает зуд и раздражение. Масло могут использовать как дети, так и страдающие аллергией люди, и, в отличие от аналогичных продуктов, его также можно безопасно использовать в области вокруг глаз - даже в качестве средства для снятия макияжа с глаз. Миндальное масло также отлично подходит для массажа тела. Благодаря нейтральному аромату его можно смешивать с любыми другими эфирными маслами, таким образом получая желаемый аромат.

Аргановое масло

Аргановое масло получают из косточек плодов арганового дерева, и оно считается одним из самых редких натуральных масел в мире - аргановые деревья произрастают только в Марокко и Алжире, поэтому добыча масла ограничена. Аргановое масло содержит витамины E, A, C, олеиновую кислоту - омега 9 -, линолевую кислоту, феруловую кислоту и полифенолы. Он подходит для сухой кожи, защищает ее от солнца, уменьшает растяжки, лечит воспаления, заживляет шрамы, используется для лечения псориаза и предотвращения появление угрей. Может использоваться так же широко, как и все натуральные масла - для ухода за телом, лицом и волосами.

Конопляное масло

Конопляное масло получают из семян конопли, и оно содержат все ценные жирные кислоты, магний, железо, а также витамины A, B, C, D и E. Конопляное масло прекрасно увлажняет кожу, придает ей эластичность и нежность, помогает бороться с различными кожными заболеваниями, такими как акне, псориаз и экзема. Масло будет полезно и для здоровья волос - оно улучшает структуру волос, снижает их ломкость, придает волосам блеск и гладкость, таким образом облегчая их укладку. Некоторые исследования свидетельствуют, что конопляное масло улучшает здоровье сердца и помогает бороться с депрессией и тревогой.


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