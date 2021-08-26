Чт, 26.08.2021
Насчет осени никаких хороших новостей нет. Уга Думпис, инфекционист
Уга Думпис, инфекционист

Много пьяных водителей: в Латгале организуют регулярные рейды полиции

Иллюстративное фото ФОТО: LETA

С связи с увеличением числа пьяных водителей, полиция в Латгале еженедельно будет проводить массовые рейды, сообщает агентство LETA.

Как пояснила представитель управления Госполиции латгальского региона Ольга Васильева, в последнее время увеличилось число случаев, когда водители садились за руль в состоянии алкогольного опьянения.

Поэтому в дальнейшем будет проводиться мероприятие, в рамках которого еженедельно организуются массовые рейды и будут проводиться усиленные проверки, не сели ли водители за руль в состоянии алкогольного опьянения или под воздействием других одурманивающих веществ.

Как и ранее, полицейские обещают следить и за скоростью движения автомобилей и соблюдением других правил движения.

Стражи порядка обратят дополнительное внимание и на нарушения менее защищенных участников движения, в то же время объясняя риски, возникающие, если велосипедисты, пешеходы, мотоциклисты и водителей самокатов не соблюдают правила движения и создают угрозу безопасности дорожного движения.


НАВЕРХ
Back