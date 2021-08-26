Много пьяных водителей: в Латгале организуют регулярные рейды полиции

Поэтому в дальнейшем будет проводиться мероприятие, в рамках которого еженедельно организуются массовые рейды и будут проводиться усиленные проверки, не сели ли водители за руль в состоянии алкогольного опьянения или под воздействием других одурманивающих веществ.