Много пьяных водителей: в Латгале организуют регулярные рейды полиции
С связи с увеличением числа пьяных водителей, полиция в Латгале еженедельно будет проводить массовые рейды, сообщает агентство LETA.
С связи с увеличением числа пьяных водителей, полиция в Латгале еженедельно будет проводить массовые рейды, сообщает агентство LETA.
Как пояснила представитель управления Госполиции латгальского региона Ольга Васильева, в последнее время увеличилось число случаев, когда водители садились за руль в состоянии алкогольного опьянения.
Как и ранее, полицейские обещают следить и за скоростью движения автомобилей и соблюдением других правил движения.
Стражи порядка обратят дополнительное внимание и на нарушения менее защищенных участников движения, в то же время объясняя риски, возникающие, если велосипедисты, пешеходы, мотоциклисты и водителей самокатов не соблюдают правила движения и создают угрозу безопасности дорожного движения.