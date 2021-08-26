В России найден убийца пропавшей восьмилетней девочки. Он сам участвовал в ее поисках

Исчезновение

Утром 30 июня Настя Муравьева сказала семье, что пойдет в соседний дом, чтобы воспользоваться бесплатным Wi-Fi. Больше девочку никто не видел. Когда семья девочки обратилась в полицию, к поискам подключились десятки волонтеров.

Полиция завела уголовные дела об убийстве и халатности. Второе дело было возбуждено в отношении органов опеки и профилактики - семья Насти была не совсем благополучной - мать сдала девочку и еще троих ее братьев и сестер в приют в 2016 году, пока отец отбывал срок за убийство (как рассказал он сам, он убил приятеля, который угрожал изнасиловать его детей). После этого Настю, ее братьев и сестер забрала к себе бабушка, пока сын не вернулся. Известно, что и у отца девочки, и у бабушки были проблемы с алкоголем.

Поиски

В поисках Насти участвовали курсанты, московские поисковики и даже ясновидящая. По данным СМИ, к делу привлекли следователя Евгения Карчевского, который вел дело "ангарского маньяка" Михаила Попкова.

Настя была найдена мертво 19 августа. Тело обнаружили в двух с половиной километрах от ее дома, на берегу озера Оброчного.

Подозреваемый был задержан спустя шесть дней. В МВД рассказали, как его удалось найти - тело было завернуто в кусок половика и помещено в коробку из-под бытовой техники. Сотрудники выяснили, что такая техника поступила в мебельный цех неподалеку для установки на кухню. В доме одного из работников цеха обнаружили и недостающую часть половика. Мужчина был задержан, образцы его ДНК совпали с образцами на теле девочки.

"Нормальный парень, прошел спецназ"

По данным СМИ и Telegram-каналов, подозреваемого зовут Виталий Бережной. Мужчина снимал квартиру в доме, где Настя планировала воспользоваться бесплатным Wi-Fi. Он совершил преступление, будучи пьяным. Известно, что в 2009-2011 годах он работал в полиции.

Коллеги в цехе описывают Бережного как "нормального парня", который "прошел спецназ".

По словам одного из волонтеров, мужчина также принимал участие в поисках Насти.

Признание