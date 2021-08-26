Минобороны обеспокоено размещением белорусских воинских частей на границе с Латвией

Пабрикс подчеркнул, что в настоящее время ситуация на латвийско-белорусской границе серьезная, так как Беларусь продолжает направлять различные типы воинских частей в сторону Латвии.

"Мы наблюдаем размещение палаток, и не можем исключить присутствия там российских подразделений. Также было замечено присутствие более тяжелого вооружения, которого ранее на границе не было",

- пояснил министр.

Также вызывает беспокойство отсутствие связи между латвийскими и белорусскими пограничниками. Пабрикс подчеркнул, что раньше связь между пограничниками двух стран была хорошей, но теперь ее отсутствие может привести к различным недоразумениям и другим проблемам, особенно когда границу на белорусской стороне охраняют плохо подготовленные военнослужащие срочной службы.

"Однако мы стараемся и будем продолжать сотрудничать и стремиться к диалогу с белорусскими пограничниками", - добавил Пабрикс.

Министр обороны выразил мнение, что западные союзники также должны прислушаться к словам Латвии и оказать давление на Беларусь как экономически, так и политически.

Пабрикс считает, что полезно начинать переговоры с Россией, потому что он не верит, что Беларусь организовала поток беженцев без помощи России.

"Думаю, что Беларуси и России не выгодно обострять ситуацию, потому что Латвия не пойдет на компромиссы и внешняя граница страны будет охраняться", - подчеркнул министр.

Том Ростокс, ведущий научный сотрудник Латвийской национальной академии обороны, также выразил надежду, что ситуация не будет обостряться. "Конечно, это нехорошо, что люди стали заложниками между двумя странами, но угроза эскалации достаточно серьезна, и важно, чтобы мы отслеживали эту ситуацию с точки зрения национальной безопасности, потому что на самом деле мы находимся в ситуации, которая была бы невообразима еще два года назад", - сказал Ростокс, подчеркнув, что события в Беларуси в начале этого года для Латвии стали неприятным сюрпризом.

Беларусь уловила нечто очень важное, а именно то, что Европейский Союз (ЕС) очень чувствителен к вопросам мигрантов, и были прецеденты, когда ЕС шел на уступки. Ростокс считает, что Беларусь в настоящее время пытается оказать давление на ЕС с целью отмены санкций, ранее введенных в отношении Беларуси.

Марис Кулис, исследователь из Института философии и социологии Латвийского университета, также считает, что Латвия должна перестать путаться в определениях и понять, что люди на восточной границе Латвии представляют собой целенаправленно организованные миграционные потоки и не являются жертвами преследований.

"В этом случае этические вопросы приобретают совершенно иной оттенок и указывают на то, что на эту ситуацию нужно смотреть совершенно другим взглядом".

Уже сообщалось, что с 10 августа от незаконного пересечения государственной границы было удержано 645 человек.

Людей, задержанных за незаконное пересечение государственной границы за минувшие сутки, нет. С момента введения режима чрезвычайной ситуации 25 людям было разрешено пересечь границу по гуманитарным причинам, а всего за этот год за незаконное пересечение государственной границы были задержаны 377 граждан третьих стран.