Панджшерский львенок. Кто собирается противостоять талибам в Афганистане?

"Он стал публичным лицом сопротивления во время советско-афганской войны, - говорит профессор Элизабет Лик из Университета Лидса. - Он обладал харизмой и активно общался с западными СМИ. Он также был тем человеком, с которым Советы готовы были вести переговоры, что делало фигуру Масуда такой значительной".

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С 1996 по 2001 год, когда "Талибан" контролировал почти весь остальной Афганистан, в Панджшере обосновался "Северный альянс" - объединение военных группировок северного Афганистана под командованием Масуда.

"Талибан" - его большую часть тогда составляли пуштуны - были непопулярны в регионе, населенном в основном таджиками. Тогда как Масуд-старший был талантливым командиром, пользовавшимся уважением и поддержкой местного населения. Но его успехи в борьбе с талибами объяснялись не только этим.

"Масуд был образован, умел говорить по-французски, говорил мягко и был очарователен. И это отличало его от других полевых командиров, которые казались грубыми, неграмотными и фанатичными" - отмечает профессор Антонио Джустоцци, из Королевского института оборонных исследований.

Это позволило "Северному альянсу" систематически получать поддержку от нескольких стран. В Панджшер поставляли боеприпасы, горючее и финансы по налаженному пути из Таджикистана.

Талибы хорошо усвоили тот урок: в этот раз они взяли под контроль все ближайшие пограничные пункты Афганистана и изолировали Панджшерское ущелье, прежде чем двинуться на Кабул.

В авторской колонке, недавно опубликованной в Washington Post, Ахмад Масуд-младший призвал США, Великобританию и Францию поддержать нынешних повстанцев, направив им оружие. Но официальной реакции на это обращение пока не было.

Сын за отца

Многолетний лидер сопротивления Ахмад Шах Масуд был убит "Аль-Каидой" (признана террористической и запрещена в России) за два дня до терактов 11 сентября 2001 года.

Полевого командира, много раз проходившего в шаге от смерти во время боев с советскими войсками, взорвали два смертника, пришедшие к нему под видом журналистов.

Сыну Масуда на тот момент было 12 лет. Вскоре он уехал в Иран, где закончил школу, оттуда перебрался в Великобританию. Масуд-младший обучался в военной Академии Сэндхерста и имеет степень бакалавра в области военных исследований от Королевского колледжа Лондона. Но реального боевого опыта у молодого политика нет.

В интервью Масуд отмечает, что его приоритет - это именно мирные переговоры, а не вооруженные столкновения.

"К сожалению, действия "Талибана" уже показывают, что они не про инклюзивность, толерантность, права человека и женщин, они не разделяют демократические ценности. А это те вещи, которые важны для международного сообщества, чтобы признать правительство. И это проблема для нас, мы не можем это принять. Мы не хотим жить в изоляции, мы не можем принять правительство, которое не может установить хорошие отношения в регионе и с миром" - сказал Масуд-младший в интервью РБК.

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Журналисты, побывавшие в ущелье, и эксперты сходятся в том, что на данный момент у повстанцев нет шансов проводить успешные боевые операции за пределами ущелья. У них не так много бойцов и нет налаженных линий снабжения. Еще одна потенциальная сложность - поддержка населения.

Масуд и его люди пользуются абсолютным одобрением в Панджшере, но в других районах Афганистана многие не готовы к продолжению войны.

"Только что я была в больнице в Кабуле и разговаривал с человеком, который был ранен в одной из уличных перестрелок. Он поделился со мной мыслями о том, что сейчас происходит. Он считает, что повстанцы не хуже, но и не лучше, чем остальные. Правительство, "Талибан", повстанцы - для него они во многом равнозначны, потому что только усугубляют конфликт. А ему просто хочется мира. И у меня сложилось впечатление, что многие афганцы сейчас предпочли бы спокойную жизнь дальнейшему продолжению войны", - говорит Фолкнер из Times.