Буров обвиняет Стакиса в том, что тот сосредоточился только на своем электорате

Буров обвинил Стакиса в том, что он слишком сосредоточен на завоевании популярности, как и Ушаков. Например, Буров считает, что организованные в конце лета встречи Стакиса с рижанами больше ориентированы на популяризацию политика, чем на выяснение потребностей населения.

Оппозиционному политику не нравится и то, что коалиция во главе со Стакисом работает очень узко только на свой электорат. В качестве примера он привел поддержку велосипедистов, которая привела к большим пробкам на дорогах. По оценке Бурова, управленческие решения нового совета не уравновешивают потребности различных групп интересов.

Не нравится Бурову и то, что Рижская дума много делает временных решений, то есть тратит лишние деньги вместо более тщательно продуманных и проработанных проектов, таких как создание временных "зеленых оазисов", при это основательно и глубоко садить деверья Стакис не стал.