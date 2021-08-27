Пт, 27.08.2021
"Нормальный парень, прошел спецназ" о мужчине, изнасиловавшем и убившем восьмилетнюю девочку
о мужчине, изнасиловавшем и убившем восьмилетнюю девочку

Буров обвиняет Стакиса в том, что тот сосредоточился только на своем электорате

Олег Буров. ФОТО: Ieva Leiniša/LETA

Новый мэр Риги Мартиньш Стакис (PP) многому учится у бывшего мэра Нила Ушакова ("Согласие"), которого новая коалиция склонна активно критиковать. Такое мнение высказал на Латвийском радио депутат от оппозиции Рижской думы и бывший мэр Риги Олег Буров (GKR).

Буров обвинил Стакиса в том, что он слишком сосредоточен на завоевании популярности, как и Ушаков. Например, Буров считает, что организованные в конце лета встречи Стакиса с рижанами больше ориентированы на популяризацию политика, чем на выяснение потребностей населения.

Оппозиционному политику не нравится и то, что коалиция во главе со Стакисом работает очень узко только на свой электорат. В качестве примера он привел поддержку велосипедистов, которая привела к большим пробкам на дорогах. По оценке Бурова, управленческие решения нового совета не уравновешивают потребности различных групп интересов.

Не нравится Бурову и то, что Рижская дума много делает временных решений, то есть тратит лишние деньги вместо более тщательно продуманных и проработанных проектов, таких как создание временных "зеленых оазисов", при это основательно и глубоко садить деверья Стакис не стал. 

В то же время Буров признал, что есть также управленческие работы и решения нового совета, которые можно оценить положительно.


НАВЕРХ
Back