Без самоизоляции непривитые могут въезжать в Латвию из шести стран

В дальнейшем непривитые должны соблюдать 10 дней самоизоляции также при въезде из Германии.

Самоизоляцию непривитые могут не соблюдать по прибытии из Чехии, Румынии, Словакии, Венгрии, Польши и Ватикана.

Данные SPKC показывают, что двухнедельный кумулятивный уровень заболеваемости на 100 000 населения в Латвии сейчас составляет 85,1, а неделю назад он составлял только 64,1. Средний показатель по ЕС-ЕЭЗ же за неделю упал с 205,1 до 204,55.

В Эстонии этот показатель вырос и на прошлой неделе достиг 293,7 (254,6 неделей еще ранее). В свою очередь, показатель Литвы увеличился с 277,9 до 254,5.

За пределами ЕС и ЕЭЗ непривитые должны соблюдать самоизоляцию после возвращения из Великобритании, Израиля, Швейцарии, США, Брунея, Черногории, Японии, Ливана, Косово, Иордании, Армении, Азербайджана, Катара, Канады, Боснии и Герцеговины, Молдовы, Северной Македонии, Албании и Сербии. К "зеленым" странам сейчас относятся Южная Корея, Саудовская Аравия, Сингапур, Украина, Австралия, Новая Зеландия, Тайвань, Гонконг и Макао.

При въезде в Латвию из страны, где двухнедельный кумулятивный показатель превышает 75 случаев, нужно соблюдать 10-дневную самоизоляцию.

Как сократить срок самоизоляции?