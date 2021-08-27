Без самоизоляции непривитые могут въезжать в Латвию из шести стран

В дальнейшем непривитые должны соблюдать 10 дней самоизоляции также при въезде из Германии.
Самоизоляцию непривитые могут не соблюдать по прибытии из Чехии, Румынии, Словакии, Венгрии, Польши и Ватикана.
Данные SPKC показывают, что двухнедельный кумулятивный уровень заболеваемости на 100 000 населения в Латвии сейчас составляет 85,1, а неделю назад он составлял только 64,1. Средний показатель по ЕС-ЕЭЗ же за неделю упал с 205,1 до 204,55.
В Эстонии этот показатель вырос и на прошлой неделе достиг 293,7 (254,6 неделей еще ранее). В свою очередь, показатель Литвы увеличился с 277,9 до 254,5.
За пределами ЕС и ЕЭЗ непривитые должны соблюдать самоизоляцию после возвращения из Великобритании, Израиля, Швейцарии, США, Брунея, Черногории, Японии, Ливана, Косово, Иордании, Армении, Азербайджана, Катара, Канады, Боснии и Герцеговины, Молдовы, Северной Македонии, Албании и Сербии. К "зеленым" странам сейчас относятся Южная Корея, Саудовская Аравия, Сингапур, Украина, Австралия, Новая Зеландия, Тайвань, Гонконг и Макао.
При въезде в Латвию из страны, где двухнедельный кумулятивный показатель превышает 75 случаев, нужно соблюдать 10-дневную самоизоляцию.
Как сократить срок самоизоляции?
Время самоизоляции можно сократить, если на седьмой день сделать повторный тест и записать результат в сертификате. Лица, привитые от коронавируса и переболевшие им, могут не соблюдать самоизоляцию - также, как и дети до 12 лет, путешествующие вместе со взрослыми. Однако в таком случае в течение десяти дней им нельзя иметь тесных контактов с людьми вне дома, посещать массовые мероприятия, детские коллективы и пользоваться общественным транспортом.