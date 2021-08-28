"Киберпартизаны" взломали базу данных МВД. Что они рассказали DW

"Киберпартизаны": В МВД эти данные явно не защищены. Мы достаточно хорошо разбираемся в кибербезопасности и считаем, что у нас данные граждан будут защищены лучше, чем у режима.

DW: Во время проверки я запросила у вас данные коллеги, у которой получила на это разрешение. Тем не менее вы предоставили их без ее личного согласия, поверив мне на слово. Как вы гарантируете, что кто-то не попытается сделать похожий запрос и использовать эти данные с целью мошенничества?

"Киберпартизаны": Мы "подтверждаем" журналистов перед тем, как передавать им какие-либо данные о мирных гражданах. Наши протоколы на эту тему еще в процессе разработки. В вашем случае мы допустили ошибку.

DW: Как вы контролируете внутри своей команды, не получает ли кто-то доступ к данным по личным мотивам?

"Киберпартизаны": Доступ к базам данных в сыром виде имеем только мы, админы. Для всех остальных, кто должен работать с базами, мы разработали авторский поисковик, у них ограниченный доступ, все запросы логируются во избежание злоупотреблений. Количество запросов в день ограничено, также есть дополнительные механизмы мониторинга.

По закону, в Беларуси за взлом баз данных грозит тюрьма ФОТО: Valery Sharifulin/TASS/picture alliance

DW: Вы намерены публиковать данные сотрудников КГБ. Но, вероятно, не все они участвовали в противозаконных действиях в отношении своих же граждан. Кто-то наверняка занимался внешними угрозами, и публикация их данных может нанести урон РБ. Как вы будете определять, чьи данные сливать, а чьи - нет? По какому принципу?

"Киберпартизаны": Мы считаем, что КГБ - это исключительно карательный орган, и их вклад в национальную безопасность на данный момент несущественный. Они в основном занимаются репрессиями.

В базе "Беспорядки" - почти 39 тысяч человек

"Киберпартизаны" утверждают, что МВД создало базу данных под названием "Беспорядки". По их информации, за последний год туда внесли порядка 38 600 граждан. В ней можно найти паспортные данные на каждого, дату задержания и его последствия: "составлен протокол", "отпущен", "помещен в ИВС / ЦИП / Жодино". Это подтверждают скриншоты, которые "Киберпартизаны" предоставили в распоряжение DW.

Большинство граждан, которые попали в эту базу, привлекались по статье 23.34 КоАП (нынешняя 24.23, статья, по которой часто судят участников протестов). Также в ней есть те, кого задерживали за неповиновение и мелкое хулиганство. Кроме этого, в базу попали подозреваемые по уголовной статье 293 "Массовые беспорядки".

Еще один "трофей" группы "Киберпартизаны" - автоматизированная информационная система "Паспорт". В ней хранятся паспортные данных всех граждан Беларуси, а также их адреса прописки, данные о родственниках, а у некоторых - место работы и должность. В этой базе, утверждают "Киберпартизаны", есть скрытые записи - таких около 16 тысяч. К ним есть доступ "только у ограниченного списка лиц из МВД".

DW: Скрытые данные - о ком? Что вы может об это сказать?