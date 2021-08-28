Учреждена партия "Республика": избраны сопредседатели, даны обещания

Помимо Домбровского и Гиргенса, в правление избраны также присяжный адвокат Александр Казачков, бывший госсекретарь Министерства охраны среды и регионального развития, председатель правления Rīgas namu pārvaldnieks Александр Антонов, член правления АО Ditton pievadķēžu rūpnīca Евгений Коршенков, депутаты Сейма Каспар Гиргенс и Эрик Пуценс.

Председателем думы избрана бывший заместитель государственного секретаря Министерства образования и науки депутат Эвия Папуле, не принадлежащая к фракциям Сейма.

Домбровский на учредительном съезде партии заявил, что "Латвия устала от противостояния и споров", а борьба с внутренними врагами не позволяет целенаправленно развивать экономику страны.

"Это чувствует каждый член общества, так как не хватает средств на здравоохранение, образование, для поддержки семей, обеспечения людям достойных пенсий", - заявил Домбровский.

По его словам, "Республика" предлагает план, как государство сможет зарабатывать и развиваться, чтобы каждый член общества мог жить лучше.

Со своей стороны Гиргенс заявил, что национальные интересы Латвии, которые определяют ее жители, должны лежать в основе всех внутриполитических и внешнеполитических решений.

"Экономика и безопасность должны служить на благо развития государства. Нашей первостепенной задачей будет формирование ответственной политики в краткосрочной и долгосрочной перспективе, чтобы обеспечить повышение благосостояния в каждой семье", - пообещал он.

Сегодня представлена также программа "Республики", в которой указаны задачи в сфере экономки, развития регионов, социального обеспечения, здравоохранения, поддержки семей, образования, науки, спорта, культуры, внешней политики, внутренней и внешней безопасности, государственного управления и юстиции.

"Республика" позиционирует себя как профессиональная центристская партия, цель которой - сплотить латвийское общество для развития государства и экономики.

"Только так можно обеспечить жителям высокий уровень благосостояния и безопасности, адекватное финансирование здравоохранения, социальной защиты и образования",

- говорится в программе.

"Республика" обещает в течение четырех лет обеспечить в стране средний уровень оплаты труда в размере 2000 евро в месяц и дополнительные ежегодные поступления в бюджет в размере 6 млрд евро.

"В течение трех лет мы превзойдем по уровню доходов на душу населения Литву, а в течение восьми лет - Эстонию. В течение одного поколения, то есть двадцати лет, добьемся уровня доходов Швеции", - говорится в программе.

Стратегическими направлениями развития экономики партия считает биоэкономку, промышленность, транспорт и логистику, информационные и коммуникационные технологии, экспорт медицины и услуг здравоохранения.

В региональных центрах партия планирует развивать конкурентоспособные условия для притока иностранных инвестиций - индустриальные зоны, квалифицированную рабочую силу, налоговые льготы.

Также партия обещает значительно повысить пенсии по старости, гарантировав, что ни один пенсионер не получает меньше 400 евро в месяц.

В здравоохранении "Республика" будет добиваться создания системы, понятной для жителей и медиков, которая будет определять права и ответственность государства, местных органов и населения.