Латвийцы - одни из самых злостных нарушителей ограничений Covid-19 в Исландии

При въезде в страну тест на Covid-19 обязателен и для тех, кто вакцинирован. В свою очередь те, кто не вакцинирован и хочет в Исландии работать, должен отсидеть на карантине, однако не все иностранцы, в том числе и латвийцы, это соблюдают.

В день, когда LTV готовило репортаж из Исландии, в местный полицейский участок были помещены сразу три человека из Латвии. Они не были связаны между собой и каждый был задержан в своем районе Рейкьявика

Латышка Анджела Зументе работает в изоляторе кратковременного задержания в полиции Исландии. К ней нарушители попадают в первую очередь и, если сравнивать с первой волной пандемии, сейчас их становится все больше.

"К сожалению, нужно признать, что все больше нарушителей - латвийцы. Латвийские работники, латвийские приезжие, прилетающие из Латвии", - рассказала Зументе.

Латвийское телевидение указывает, что попасть за решетку нельзя, например, за неношение маски или другие мелкие нарушения. Часто в руки полиции попадают те, кто игнорирует карантин.

"Не соблюдают карантин не потому, что им срочно нужно явиться на работу, а потому, что они считают, что к ним это не относится", - указала Анджела Зументе. Изначально никого в Исландии не садят в тюрьму или изолятор кратковременного задержания, однако происходят случаи, когда, например, вместо того, чтобы находиться на карантине, человек садится пьяным за руль и едет в гости к друзьям и не соблюдает установленные полиции указания. На 24 часа в изолятор обычно помещают людей, находящихся в очень сильном наркотическом или алкогольном опьянении.

Если три года назад, когда Анджела Зументе начала работать в полиции, латвийцы попадали в изолятор очень редко, может быть, раз в год, однако теперь за решетку могут попадать и три латвийца в день