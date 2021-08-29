В Техасе от коронавируса умер лидер движения против масок

Еще недавно его жена Джессика делилась информацией о том, что здоровье Калеба ухудшается, а возможности лечения сокращаются.

Джессика также рассказала в интервью San Angelo Standart-Times, о том что, когда Калеб почувствовал первые симптомы Covid-19, он принимал ряд лекарств, в том числе витамин С, таблетки цинка, аспирин и даже ивермектин - лекарство для лечения различных паразитарных инвазий как для людей, так и для животных. В отношении этого лекарства существует широко распространенный миф о том, что оно помогают против легких симптомов Covid-19. Исследования показывают, что это лекарство не является эффективной защитой от Covid-19.

Уоллес был госпитализирован 30 июля. Незадолго до этого он провел "митинг за свободу" для людей, "уставших от вмешательства государства в их частную жизнь". Келеб также был одним из основателей группы "Борцов за свободу Сан-Анджелеса", которая боролась против "тирании Covid-19", включая требование носить маски для лица.