Лето уже не вернется: прогноз погоды на начало сентября
В среду, 1 сентября, в Латвии ожидается переменная облачность, зона осадков уходит и принесет дожди в Латгале, на побережье будет дуть сильный северный ветер, поделились синоптики.
В среду, 1 сентября, в Латвии ожидается переменная облачность, зона осадков уходит и принесет дожди в Латгале, на побережье будет дуть сильный северный ветер, поделились синоптики.
Во вторник, 31 августа, и в ночь на среду во многих районах Латвии пройдут сильные дожди, в некоторых местах количество осадков достигнет 30 миллиметров, на северо-западе Видземе и в Курземе же сильных осадков не ожидается.
В среду дождь отступит, но осадки все еще будут возможны в Латгале. Усилится северный, северо-западный ветер, на побережье его скорость порывами достигнет 18 метров в секунду. Температура воздуха составит от +9 до +15 градусов рано утром, днем же повысится до +15..+19 градусов.
Первые заморозки
Порывистый ветер в Латвии продлится до субботы, после придет антициклон с преимущественно сухой погодой со слабым ветром. В конце недели и в первой половине следующей во многих местах страны возможны заморозки, температура воздуха на высоте двух метров может упасть до нуля, а на поверхности травы - даже до нескольких градусов ниже нуля.