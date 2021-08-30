Лето уже не вернется: прогноз погоды на начало сентября

Во вторник, 31 августа, и в ночь на среду во многих районах Латвии пройдут сильные дожди, в некоторых местах количество осадков достигнет 30 миллиметров, на северо-западе Видземе и в Курземе же сильных осадков не ожидается.

В среду дождь отступит, но осадки все еще будут возможны в Латгале. Усилится северный, северо-западный ветер, на побережье его скорость порывами достигнет 18 метров в секунду. Температура воздуха составит от +9 до +15 градусов рано утром, днем же повысится до +15..+19 градусов.

Первые заморозки