Известно, какую должность в Вентспилсской думе займет находящийся в заключении Лембергс

Дидзис Ошениекс ("Латвии и Вентспилсу") избран заместителем председателя того же комитета. Также в нем будут работать Андрис Григалис ("Латвии и Вентспилсу"), Гунтис Блумбергс ("Латвии и Вентспилсу"), Айго Гутманис ("Латвии и Вентспилсу"), Даце Корна ("Новое Единство"), Бруно Юршевич (Новая консервативная партия).

Финансовый комитет возглавит председатель совета Янис Витолиньш ("Латвии и Вентспилсу"), его заместителем стал Блумбергс. В финансовом комитете также будут работать Эдгар Чепорюс ("Для развития Латвии"), Бруно Юршевич, Кристине Лемберга ("Латвии и Вентспилсу"), Гиртс Валдис Кристовскис ("Новое Единство"), Карлис Вочтавс (Национальное объединение).

Главой комитета по образованию, культуре и спорту стал Ошениекс, его заместителем - Вочтавс. В комитете, помимо них, будут работать Гутманис, Григалис, Корна, Витолиньш и Пуполс.