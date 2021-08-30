Связь вакцинации со смертью молодой девушки не подтверждена

Окончено рассмотрение причин смерти 30-летней учительницы, которая произошла через 40 дней после завершения курса вакцинации от Covid-19. Дело привлекло широкое внимание общественности в социальных сетях, когда запись о смерти молодой женщины, матери троих детей, была опубликована ее сестрой, сообщает в понедельник вечером, 30 августа, программа Panorāma.
"Я давно думала, писать ли публично о своей боли и семейной трагедии, в воскресенье, 25 июля, умерла моя сестра Илзе Скуевска, мать троих детей, в возрасте 30 лет. Тромбоз легких - не понимаю, как молодая здоровая женщина, как так?
Месяц назад, сделав вакцину, готовилась к работе. Нам очень грустно, твои дети никогда не будут сидеть у тебя на коленях, мы не будем спорить о рождественских подарках и нам будем хвастаться у кого чего нового, нам будет очень тебя не хватать...
Столько вопросов и нет ответов!?", - написала на своей страничке Facebook Вита Брейкша.
Официальной причиной смерти учительницы считается тромбоз легких. Женщине сделали прививку от Covid-19, и она собиралась вернуться к работе в школе.
После более чем месяца расследования Государственное агентство лекарственных средств (ZVA) объявило сегодня, что оценка не выявила никаких убедительных доказательств прямой причинно-следственной связи между вакцинацией и внезапной смертью. По словам агентства и нескольких врачей-специалистов, внезапная смерть, вероятно, связана с другим лекарством, которое женщина регулярно принимала.
Эксперт по регистрации лекарств ZVA Зане Нейкена сообщает программе LTV Panorāma, что применяемое пациентом лекарство имеет хорошо известные побочные эффекты - венозную тромбоэмболию и тромбоэмболию легочной артерии. Все симптомы, а также развитие предполагают, что эта реакция может быть связана с использованием этого лекарства. Если бы не было других правдоподобных альтернативных причин, тогда можно было бы думать о связи с вакциной, но в этом случае есть доказательства воздействия другого лекарства.
Таким образом, до сих пор в Латвии не подтверждена правдивая связь какой-либо смерти с вакциной Covid-19. Государственное агентство по лекарствам подчеркивает, что, хотя публично заявляется, что люди, сообщившие о смерти, были полностью здоровыми, эта информация часто не подтверждается углубленной оценкой случаев и сбором дополнительных данных.