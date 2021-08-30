Связь вакцинации со смертью молодой девушки не подтверждена

"Я давно думала, писать ли публично о своей боли и семейной трагедии, в воскресенье, 25 июля, умерла моя сестра Илзе Скуевска, мать троих детей, в возрасте 30 лет. Тромбоз легких - не понимаю, как молодая здоровая женщина, как так?

Месяц назад, сделав вакцину, готовилась к работе. Нам очень грустно, твои дети никогда не будут сидеть у тебя на коленях, мы не будем спорить о рождественских подарках и нам будем хвастаться у кого чего нового, нам будет очень тебя не хватать...

Столько вопросов и нет ответов!?", - написала на своей страничке Facebook Вита Брейкша.