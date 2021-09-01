Из наследника престола в модели: новый краш Сети - датский принц Николай. Что о нем известно?

Николай - внук королевы Дании Маргарете II, сын принца Йоакима и графини Фредериксборгской Александры. Он седьмой в очереди на датский престол.

Родители Николая развелись в 2005 году, когда ему было 6 лет. Отец мальчика Йоаким через три года женился во второй раз - на графине Мари Кавалье, которая родила ему сына Хенрика Карла и дочь Афину Маргариту.

Карьера

Николай получил среднее образование в школе Кребса в Копенгагене и интернате Херлуфсхолм, где он обучался с 2014 года. Наследник датского престола принц Николай еще в 2018 году окончательно определился с выбором профессии.

Юноша бросил военную службу по собственному желанию ради того, чтобы сконцентрироваться на модельной карьере.

Оба родителя Николая, принц Йоаким и графиня Фреденсборгская Александра, уверены, что их сын вправе выбирать сам, чем заниматься и как строить свою жизнь - вне зависимости от традиций королевского дворца, пишет издание Tatler. Ради своей карьеры принц был освобожден от обязанностей, которые, как правило, прилагаются к его статусу. Сейчас он сотрудничает с датским агентством Scoop Models. Кроме обложки Numéro Homme, на его счету открытие показа Dior Homme на Неделе моды в Париже и шоу Burberry в Лондоне, съемки для журналов Euroman, Dust и украинского Vogue Man.

В интервью украинскому Vogue Николай рассказывал: "Я не знаю, каково это - быть кем-то другим, не членом королевской семьи. У меня было особенное, можно сказать, привилегированное детство - и я очень это ценю. Сейчас я живу обычной, очень приятной жизнью. Единственное - меня всегда и везде узнают. Я - расслабленный парень, как и большинство людей моего возраста. Открытый, приземленный, люблю повеселиться. У меня нет обязательных ежедневных занятий, кроме молитвы перед сном".

По словам датского принца, моделью он стал "случайно" - согласился на одну съемку и только потом решил сделать это своей работой. "Это захватывающая индустрия, которая дает возможность путешествовать и знакомиться с разными людьми из мира, который, не будь я моделью, был бы закрыт для меня", - цитирует Николая издание.

Личная жизнь