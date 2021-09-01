Из наследника престола в модели: новый краш Сети - датский принц Николай. Что о нем известно?
Развод родителей, успешная модельная карьера и скрытая личная жизнь. Что известно о молодом и привлекательном датском наследнике - принце Николае?
Развод родителей, успешная модельная карьера и скрытая личная жизнь. Что известно о молодом и привлекательном датском наследнике - принце Николае?
В официальном Instagram датского королевского дома было опубликовано новое фото принца, которое вызвало восторг у женской части пользователей. Фотография была сделана в честь дня рождения принца: "У Его Высочества князя Николая сегодня день рождения, ему исполняется 22 года", - сказано в подписи к фото.
В комментариях подписчики тут же напророчили принцу успешную карьеру и отметили его привлекательность: "Новый краш", "Невероятно красивый парень", "Спорим, он очень популярен среди дам", пишет PeopleTalk.
Сам молодой человек не ведет социальные сети. Еще до 18-летия Николай удалил свою страницу в Facebook и больше не возвращался туда под официальным именем.
У Николая есть страница в Instagram, на закрытый аккаунт подписан всего 261 человек. Тем не менее некоторые из фотографий принца можно найти в Instagram-аккаунтах, созданных его фанатами.
Что о нем известно?
Николай - внук королевы Дании Маргарете II, сын принца Йоакима и графини Фредериксборгской Александры. Он седьмой в очереди на датский престол.
Родители Николая развелись в 2005 году, когда ему было 6 лет. Отец мальчика Йоаким через три года женился во второй раз - на графине Мари Кавалье, которая родила ему сына Хенрика Карла и дочь Афину Маргариту.
Карьера
Николай получил среднее образование в школе Кребса в Копенгагене и интернате Херлуфсхолм, где он обучался с 2014 года. Наследник датского престола принц Николай еще в 2018 году окончательно определился с выбором профессии.
Оба родителя Николая, принц Йоаким и графиня Фреденсборгская Александра, уверены, что их сын вправе выбирать сам, чем заниматься и как строить свою жизнь - вне зависимости от традиций королевского дворца, пишет издание Tatler. Ради своей карьеры принц был освобожден от обязанностей, которые, как правило, прилагаются к его статусу. Сейчас он сотрудничает с датским агентством Scoop Models. Кроме обложки Numéro Homme, на его счету открытие показа Dior Homme на Неделе моды в Париже и шоу Burberry в Лондоне, съемки для журналов Euroman, Dust и украинского Vogue Man.
В интервью украинскому Vogue Николай рассказывал: "Я не знаю, каково это - быть кем-то другим, не членом королевской семьи. У меня было особенное, можно сказать, привилегированное детство - и я очень это ценю. Сейчас я живу обычной, очень приятной жизнью. Единственное - меня всегда и везде узнают. Я - расслабленный парень, как и большинство людей моего возраста. Открытый, приземленный, люблю повеселиться. У меня нет обязательных ежедневных занятий, кроме молитвы перед сном".
По словам датского принца, моделью он стал "случайно" - согласился на одну съемку и только потом решил сделать это своей работой. "Это захватывающая индустрия, которая дает возможность путешествовать и знакомиться с разными людьми из мира, который, не будь я моделью, был бы закрыт для меня", - цитирует Николая издание.
Личная жизнь
О личной жизни 21-летнего принца Николая известно мало. В июле 2018-го папарацци заметили его на прогулке с Бенедикт Туструп - его одноклассницей. Бенедикт - 21-летняя дочь датского бизнесмена. Некоторые СМИ сообщали, что Николай живет вместе со своей девушкой в Копенгагене. Также недавно появилась информация об их переезде во Францию.