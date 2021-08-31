Гобземса опять оштрафовали за протест. Теперь на 2000 евро

В постановлении полиции, которое Гобземс опубликовал в своем аккаунте Facebook, говорится, что депутат призвал людей собраться у Сейма в знак протеста против обязательной вакцинации.

В полиции отмечают, что мероприятие, организованное Гобземсом, считается митингом, а в стране существуют ограничения на проведение собраний.

На мероприятии собралось около 1000 человек, которые находились близко друг к другу, поэтому мероприятие поставило под угрозу здоровье многих других и могло привести к вспышке инфекции в стране.

Полиция решила наложить на Гобземса максимальный штраф.

Как сообщалось, 4 августа несколько сотен человек собрались у здания Кабинета министров в Риге, выражая недовольство законопроектом о праве увольнять сотрудников без ковид-сертификата, концептуально поддержанным Сеймом.

Галерея: Протесты против "обязательной вакцинации"

Призыв собраться на пикете распространил оппозиционный депутат Алдис Гобземс, и латвийцы, вняв этому призыву, сначала пришли к зданию Сейма, затем собрались у памятника Свободы и направились к зданию правительства. Сам Гобземс сначала тоже участвовал в протесте, но позже с места происшествия ушел.

Собравшиеся частично заблокировали участок бульвара Бривибас напротив здания Кабмина. Демонстранты располагались по обе стороны улицы.

Ранее Сейм концептуально поддержал проект поправок к закону об управлении распространением инфекции Covid-19, который предусматривает, что после 1 октября работодатель будет иметь право увольнять работников, не получивших сертификат Covid-19, подтверждающий вакцинацию или перенесенное заболевание.