На видео изображен процесс испытания двигателя, а не "машина по производству облаков"

На видео, которое длится четыре с половиной минуты, изображен процесс работы двигателя. К видео добавлена подпись (орфография и пунктуация автора сохранены):
"Адская машина от NASA (США) по производству облаков. Выглядит дъявольски. Может создавать дождевые облака и вызывать дожди над определенной территорией. Не сложно представить что вредоносного с помощью нее можно насотворять попади она в руки богатых психопатов или военных, которые зарядят в эти обдака какаю нибудь гадость. Никто ни чего и не поймет. Так же я думаю теперь всем понятно, как можно создать ливневые наводнения".
"На видео показано испытание одномоторного RS-25 на испытательном стенде A-1 в Космическом центре NASA имени Стенниса вблизи Бей-Сент-Луис, штат Миссисипи", - Re:Check пишет Кэлвин Лэйси Томпсон, представитель Космического центра имени Джона Стенниса - крупнейшего испытательного центра ракетных двигателей NASA.
В двигателях RS-25 в качестве топлива используются жидкий кислород и жидкий водород. Это те же элементы, которые в сочетании образуют воду. При испытании двигателя RS-25 жидкий водород и жидкий кислород смешиваются в камере сгорания двигателя и воспламеняются, в результате чего чрезвычайно высокотемпературный выхлоп (до шести тысяч градусов °F) выходит из сопла в пламегаситель испытательного стенда с очень высокой скоростью и давлением. "Сотни тысяч галлонов воды также поступают в дефлектор пламени, чтобы охладить выхлоп. Когда горячий выхлоп смешивается с водой, образуется пар, который поднимается в атмосферу, образуя облако, которое впоследствии охлаждается", - поясняет представитель NASA. "В зависимости от температуры и влажности в момент испытания это облако пара может просто рассеяться или, возможно, сконденсироваться в воду и упасть в очень ограниченной и локализованной области".
В октябре 2017 года NASA опубликовало видео, на котором изображен процесс испытания двигателя RS-25 для системы космических запусков.
NASA не создавало машину по производству облаков и дождей: NASA создало ракетный двигатель. Этот двигатель может генерировать водяной пар и дождь, однако это не цель двигателя, а лишь его побочный эффект. Поскольку эффект локализован и ограничен, утверждение о том, что этим могут быть вызваны наводнения, также является необоснованным.