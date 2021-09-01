На видео изображен процесс испытания двигателя, а не "машина по производству облаков"

"Адская машина от NASA (США) по производству облаков. Выглядит дъявольски. Может создавать дождевые облака и вызывать дожди над определенной территорией. Не сложно представить что вредоносного с помощью нее можно насотворять попади она в руки богатых психопатов или военных, которые зарядят в эти обдака какаю нибудь гадость. Никто ни чего и не поймет. Так же я думаю теперь всем понятно, как можно создать ливневые наводнения".

В двигателях RS-25 в качестве топлива используются жидкий кислород и жидкий водород. Это те же элементы, которые в сочетании образуют воду. При испытании двигателя RS-25 жидкий водород и жидкий кислород смешиваются в камере сгорания двигателя и воспламеняются, в результате чего чрезвычайно высокотемпературный выхлоп (до шести тысяч градусов °F) выходит из сопла в пламегаситель испытательного стенда с очень высокой скоростью и давлением. "Сотни тысяч галлонов воды также поступают в дефлектор пламени, чтобы охладить выхлоп. Когда горячий выхлоп смешивается с водой, образуется пар, который поднимается в атмосферу, образуя облако, которое впоследствии охлаждается", - поясняет представитель NASA. "В зависимости от температуры и влажности в момент испытания это облако пара может просто рассеяться или, возможно, сконденсироваться в воду и упасть в очень ограниченной и локализованной области".