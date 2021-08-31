Стало известно, кому может понадобиться дополнительная доза вакцины от Covid-19

В настоящее время для использования в Латвии одобрены четыре вакцины от Covid-19 - Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca и Johnson&Johnson, но AstraZeneca фактически не используется из-за низкого спроса. Первые три вакцины предусматривают введение двух доз, Johnson&Johnson - одной. Процесс вакцинации также можно завершить одной дозой после перенесенного заболевания Covid-19.

В настоящее время во всем мире специалисты обсуждают необходимость еще одной дозы вакцины от коронавируса. IVP, рассмотрев этот вопрос, постановил, что дополнительная доза вакцины может быть необходима людям с ослабленным здоровьем, а именно, с высокой иммуносупрессией вследствие заболевания или лечения, так как у них после вакцинации мог не сформироваться оптимальный иммунный ответ.

В то же время IVP подчеркивает, что более важно расширить охват населения вакцинацией первой и второй дозой в группах высокого риска. Также совет вновь призывает расширить круг людей, которым для приобретения иммунитета необходима только одна доза вакцины.

Кроме того, как указал IVP, важно принимать во внимание текущую распространенность вируса среди населения, особенно дельта-штамма, инфицированные которым люди потенциально подвержены более тяжелому течению Covid-19 и риску госпитализации.

Согласно имеющимся научным данным, дополнительная вакцинация может проводиться любой утвержденной в Европе вакциной, независимо от того, какая вакцина была использована до этого. Вакцинация дополнительной дозой может быть рекомендована не ранее чем через 28 дней после завершения первичного курса вакцинации после оценки степени иммуносупрессии пациента.