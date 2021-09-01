Названа дата выхода Windows 11
Новая операционная система Microsoft под названием Windows 11 попадет к пользователям быстрее, чем прогнозировалось ранее, сообщает CNN.
Новая операционная система Microsoft под названием Windows 11 попадет к пользователям быстрее, чем прогнозировалось ранее, сообщает CNN.
Указывается, что предприятие сконцентрируется на обновлении более новых устройств. Ранее Microsoft сообщил, что Windows 11 будет выпущена в будущем году. Планируется, что пользователи, у которых будет соответственное техническое оборудование, смогут бесплатно обновить систему до середины следующего года.
В июне Microsoft сообщил, что в новой ОС будут различные новые функции и визуальные улучшения, интеграция Microsoft Teams, а также обновленный магазин приложений Microsoft Store. Возможно, что одним из главных изменений станет сдвиг значков на панели задач в центр, как на iOS.
Microsoft Teams больше не будет отдельным приложением, так как будет полностью интегрирован в систему Windows. Что относится к любителям игр, у новой ОС будет система "Авто-HDR", которая автоматически позволит улучшать цвета и освещение экрана. Подобная система уже была реализована в игровых консолях Xbox.
Выпуск Windows 11 планируется спустя шесть лет после выхода последней большой операционной системы - Windows 10. Сейчас на этой системе работают более 1,3 миллиарда устройств по всему миру. Эксперты указывают, что в переходе с Windows 10 на Windows 11 нет ничего революционного, если сравнивать с изменениями, которые произошли в Windows 10 по сравнению с Windows 8.