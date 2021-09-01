Названа дата выхода Windows 11

Указывается, что предприятие сконцентрируется на обновлении более новых устройств. Ранее Microsoft сообщил, что Windows 11 будет выпущена в будущем году. Планируется, что пользователи, у которых будет соответственное техническое оборудование, смогут бесплатно обновить систему до середины следующего года.

Компания сообщила, что с 5 октября, когда операционная система станет доступной широкой общественности, будет начат "постепенный и умеренный" переход, который позволит пользователям бесплатно перейти на новую систему.

В июне Microsoft сообщил, что в новой ОС будут различные новые функции и визуальные улучшения, интеграция Microsoft Teams, а также обновленный магазин приложений Microsoft Store. Возможно, что одним из главных изменений станет сдвиг значков на панели задач в центр, как на iOS.

Microsoft Teams больше не будет отдельным приложением, так как будет полностью интегрирован в систему Windows. Что относится к любителям игр, у новой ОС будет система "Авто-HDR", которая автоматически позволит улучшать цвета и освещение экрана. Подобная система уже была реализована в игровых консолях Xbox.