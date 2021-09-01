Видео ⟩ Голые танцы в Старой Риге: студента из Франции оштрафовали на 70 евро
Муниципальная полиция Риги оштрафовала на 70 евро студента из Франции за обнажение на улице.
Муниципальная полиция Риги оштрафовала на 70 евро студента из Франции за обнажение на улице.
25 августа сотрудники городского центра видеонаблюдения заметили компанию молодых людей. Один из них взял размещенный на улице конус, с которым начал танцевать. К нему присоединились другие, а один молодой человек решил еще и раздеться.
Информация о произошедшем была передана ближайшему экипажу полиции.
Прибывшие на место происшествия стражи порядка выяснили, что все молодые люди - граждане Франции.
Нарушитель оштрафован на 70 евро.
На прошлой неделе в поле зрения муниципальной полиции Риги в связи с хулиганскими выходками попали несколько пьяных иностранных студентов по обмену.
Принимая во внимание опыт прошлых лет, полиция призывает вузы, набирающие иностранных студентов, информировать их о правилах общественного порядка в Риге, а также о мерах, связанных со снижением распространения Covid-19.