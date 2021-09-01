Опий для талибов. Что ждет афганский наркобизнес после ухода США

И на следующий год все вернулось на круги своя, снова заколосился мак, а по завершении страды караваны сырья и готовой продукции отправились за границу.

Жечь, давить, рубить, запрещать - ни один из силовых методов борьбы с выращиванием опийного мака не сработал ФОТО: Getty Images

История повторяется через 20 лет на наших глазах. Талибы снова у власти, им опять хочется международного признания, а мировому сообществу не терпится перекрыть поток опиатов из Афганистана.

Изменится ли что-нибудь на этот раз? Ответ на этот вопрос содержится в анализе причин наркокризиса и опыта двух десятилетий борьбы с ним.

Провал американцев

"Все усилия антинаркотической кампании с 2001 года, направленные на искоренение или хотя бы регулирование посевов мака, обернулись очевидным провалом", - не стесняются в выражениях ученые Afghanistan Research and Evaluation Unit (AREU) во главе со специалистом по афганскому сельскому хозяйству (то есть опию-сырцу) Адамом Пейном.

В работе, опубликованной в феврале, за полгода до хаотичной эвакуации американцев из Афганистана, они объясняют провал отсутствием внятной стратегии, которая была бы направлена на комплексное, единовременное устранение всех проблемных побочных эффектов наркоторговли.

Проблемы эти: гражданская война, преступность, отсутствие альтернативных источников заработка для большинства афганцев, а также социально-медицинский кризис из-за растущей наркозависимости преимущественного молодого населения.

Каждую из них пытались решить отдельно и с прицелом на быстрые результаты. И Вашингтону, и проамериканским властям в Кабуле нужно было что-то ответить критикам, которые указывали на расцвет наркоторговли и растущий поток афганского героина, несмотря на смену власти и военную операцию США и союзников в Афганистане.

В итоге вся антинаркотическая политика свелась к силовым методам: запретить, стереть с лица земли. Американцы бомбили лаборатории талибов, и к августу 2018 года отчитались о том, что уничтожили 200 из 400 или 500. На объемах выпуска героина это никак не отразилось - технология проста, организовать новую лабораторию взамен разрушенной не составляет труда.

"Проблемы пытались решать исключительно техническими средствами. Уничтожать посевы, высаживать другие культуры, вводить запреты. Каждое из этих средств оказалось исключительно бесполезным в решении хотя бы одной из поставленных задач", - пишет Адам Пейн.

Афганцам предлагали выращивать что угодно вместо мака. Хотя бы вот шафран. Красиво, но не прижилось ФОТО: AFP

Цифры беспощадно подтверждают его оценки.

Если в 1992-93 годах маком в Афганистане было засеяно около 20 тысяч гектаров, то к 2000 году - втрое больше, 65 тысяч, свидетельствуют данные Госдепа США. А за время американской оккупации площадь посевов выросла еще в 4 раза до 260 тысяч гектаров.