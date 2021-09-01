Профессор назвал нынешнюю ситуацию с Covid-19 в Латвии "угрожающей"

На вопрос, пора ли вводить новые меры эпидемиологической безопасности, Бригис ответил, что сейчас это политический вопрос, так как следует учитывать преобладающие общественные настроения.

"Это вопрос между общественным здоровьем, эпидемиологической безопасностью и политическими решениями",

- резюмировал профессор.

На вопрос, в каком направлении следует смотреть в контексте новых ограничений, Бригис ответил, что с эпидемиологической точки зрения любое ограничение, уменьшающее контакт с людьми, снижает и риск заражения коронавирусом.

"Если бы люди вообще не встречались, это, конечно, было бы лучшим вариантом, но мы живем в реальной ситуации, и это невозможно", - сказал он, призвав рассматривать меры безопасности как компромисс между эпидемиологической безопасностью и реальными возможностями.

Как сообщалось, за последние сутки в Латвии выявлено 469 новых случаев заражения коронавирусом, один человек с этим заболеванием скончался. Из всех выявленных случаев 108 были связаны со скринингом в образовательных учреждениях.