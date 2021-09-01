Ср, 1.09.2021
Поскольку я был партнером по сотрудничеству Минобороны Латвии в Афганистане, прошу рассмотреть мою просьбу предоставить мне и моей семье возможность переехать в Латвию, чтобы жить в мире, безопасности и процветании Саддам Хусейн Малек, бывший солдат Афганской национальной армии
Саддам Хусейн Малек, бывший солдат Афганской национальной армии

Профессор назвал нынешнюю ситуацию с Covid-19 в Латвии "угрожающей"

Тестирование на коронавирус. ФОТО: Urmas Luik/Pärnu Postimees

Хотя нынешняя ситуация с растущей заболеваемостью коронавирусом и прогнозировалась ранее, ее можно оценить как угрожающую, поделился профессор Гирт Бригис, заведующий кафедрой общественного здравоохранения и эпидемиологии Рижского университета им. Страдиня.

На вопрос, пора ли вводить новые меры эпидемиологической безопасности, Бригис ответил, что сейчас это политический вопрос, так как следует учитывать преобладающие общественные настроения.

"Это вопрос между общественным здоровьем, эпидемиологической безопасностью и политическими решениями",

- резюмировал профессор.

На вопрос, в каком направлении следует смотреть в контексте новых ограничений,  Бригис ответил, что с эпидемиологической точки зрения любое ограничение, уменьшающее контакт с людьми, снижает и риск заражения коронавирусом.

"Если бы люди вообще не встречались, это, конечно, было бы лучшим вариантом, но мы живем в реальной ситуации, и это невозможно", - сказал он, призвав рассматривать меры безопасности как компромисс между эпидемиологической безопасностью и реальными возможностями.

Как сообщалось, за последние сутки в Латвии выявлено 469 новых случаев заражения коронавирусом, один человек с этим заболеванием скончался. Из всех выявленных случаев 108 были связаны со скринингом в образовательных учреждениях.

Это самое большое количество случаев, выявляемых за день с 21 мая - тогда было выявлено 477 случаев заболевания.


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