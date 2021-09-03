Новости на русском языке останутся в эфире LTV7 до конца года

Изначально планировалось, что все передачи и проекты, в том числе и программа новостей, уйдут из эфира телеканала уже 17 сентября, однако в таком случае без информации общественных СМИ на русском языке останутся около 60 000 человек. В результате, LTV предложило недавно созданному Совету по общественным электронным СМИ оставить новости в эфире LTV7, с чем совет согласился.

"Мы говорим о людях старшей возрастной группы, которые привыкли смотреть телевизор, линейное телевидение. После перехода в интернет, новости они больше не увидят. Мы поняли, что нужно искать какое-то решение. Поэтому был найден такой компромисс - аналитические и дискуссионные передачи будут на новой мультимедийной платформе, а новости будут и там, и на телевидении", - заявил глава Совета по общественным электронным СМИ Янис Сикснис.

"Новости будут выходить абсолютно из новой студии. У новостей будет немного другое название. Хотя команда, которая делает новости, и ведущие, сохранятся. Зрители будут видеть привычные лица корреспондентов.

Визуализация будет новая, красивая, современная. Со всеми возможными мультимедийными "примочками", экранами и так далее", - заявила главный редактор Rus.Lsm.lv Екатерина Сафронова.

На Rus.Lsm.lv будут выходить трижды в день, вечерние новости - как обычно, в 19:00. В свою очередь на LTV7 время начала выпуска новостей может измениться.

"Впереди нас ждут уже полюбившиеся проекты с уже знакомыми лицами. Но все проекты перетерпят изменения в форматах. Мы будем больше ориентироваться на онлайн-платформу. "Точки над i" будут выходить ежедневно и называться "Тчк". У нас будет спортивная программа. "Личное дело" будет работать в новом формате - расследования, аналитика - всё это остаётся", - отметила Сафронова.

Но что будет в новом году? LTV предлагает создать новый канал для нацменьшинств в кабельных сетях . Будет ли возможность? В Совете по общественным электронным СМИ пока ответа не дают.